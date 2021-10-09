مدرسة أبناء الثورة بالمنيا تستقبل التلاميذ بالورد والعرائس المتحركة .. صور

في أول يوم دراسي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي قامت مدرسة ابناء الثورة الابتدائية بالمنيا باستقبال التلاميذ بالبلالين وباقة الورود والاحتفال بهم في فناء المدرسة بالعرائس المتحركة وسط اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث استجاب الطلاب للاحتفال وسط معلميهم وفي حاله من السعادة والفرح.

وقالت ناديه فوزي مديرة المدرسه انه تم اليوم استقبال تلاميذ الصف الأول الابتدائي وتعريفهم بالمدرسة والمعلمين وأماكن جلوسهم بالفصول بمعاونة جميع المعلمين والأخصائيين بالمدرسة استعدادا لبدء عام دراسى سعيد كما تم توزيع الكتب الدراسيه على التلاميذ وعمل فقرات ترفيه ليهم وذلك بتوجيهات المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم وصفوت جارحي وكيل المديرية وبقيادة الدكتور علي عبد السلام مدير عام الإدارة التعليمية.

وأشارت إلى أن المدرسه ستسقبل تلاميذ الصفوف الدراسيه الأخرى بدء من غدا الأحد

وفي سياق متصل كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، بمتابعة سير انتظام العملية التعليمية تزامنا مع بدء العام الدراسي 2021 – 2022 للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتأكد من الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، وتوافر أجهزة قياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات من قبل الطلاب داخل الفصول.

وأجرى نائب محافظ المنيا جولة تفقدية على عدد من المدارس بمدينة المنيا، شملت مدارس (الراعي الصالح الخاصة – الإنجيلية الابتدائية – الاقباط الثانوية بنين)، رافقه خلال الجوله الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، الدكتور صفوت الجارحي وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور احمد سعد مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، الدكتور رجب قياتي نائب رئيس مدينة المنيا، وعدد من الجهات المعنية.



وجه نائب المحافظ، الدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، بإلقاء محاضرة توعوية للطلاب داخل المدارس التي تم المرور عليها بمخاطر تداعيات فيروس كورونا، وطرق الوقاية والعلاج، كما تابع انتظام سير العملية التعليمية حيث تم المرور داخل الفصول للتأكد من الحفاظ على مسافات التباعد، وارتداء الكمامات الواقية للطلاب، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية.

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