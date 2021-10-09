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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"طالبان" تطلب ود أمريكا: لنفتح صفحة جديدة في العلاقات

طالبان متهمة بإيذاء
طالبان متهمة بإيذاء الأفغان الذين سبقوا وعملوا مع الغرب

في لهجة تودد جديدة من طالبان للحكومة الأمريكية، قال مسئول أفغاني إن الحركة طالبت أمريكا بتطوير العلاقات بعد استيلائها على السلطة في شهر أغسطس الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دوية.

 

وأعلنت الحكومة الأفغانية المؤقتة التي شكلتها حركة "طالبان"، أنها بحثت مع الولايات المتحدة "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بينهما.

 

وجاء هذا التصريح على لسان وزير الخارجية بالوكالة في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، عقب أول اجتماع مباشر عالي المستوى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، جرى بين ممثلين عن "طالبان" وواشنطن في الدوحة  الخميس الماضي.

 

وأضاف متقي، أن وفد حكومة "طالبان" الذي ترأسه ركز خلال الاجتماع على المساعدات الإنسانية وتطبيق الاتفاق المبرم في فبراير 2020 في الدوحة بين الحركة وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

 

وتابع وزير الخارجية بالوكالة في حكومة "طالبان"، أن وفدها طالب الولايات المتحدة خلال الاجتماع باحترام سيادة أجواء أفغانستان وعدم التدخل في شؤونها، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الخارج.

 

كما ذكر الجانب الأفغاني أن الولايات المتحدة خلال الاجتماع تعهدت بإمداد أفغانستان باللقاح ضد فيروس كورونا.

أمريكا واشنطن الخارجية البنك المركزي ترامب دونالد ترامب أغسطس انسحاب العلاقات فيروس كورونا طالبان

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