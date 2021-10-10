اقتصاد الإمارات|غرف التجارة تبحث فرص الاستثمار لشركات القطاع الخاص التركية

استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات وفدًا من لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا /DEIK / برئاسة توفيق أوزي رئيس الجانب التركي في مجلس الاعمال الاماراتي التركي.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه تم خلال اللقاء الذي عقده حميد محمد بن سالم الامين العام لاتحاد الغرف مع الوفد بحضور عدد من مدراء وممثلي الغرف التجارية وموانئ دبي العالمية مجلس سيدات اعمال الامارات بحث علاقات التعاون المشترك بين الجانبين وفرص الاستثمار المتاحة لشركات القطاع الخاص .

وأوضح الامين العام لاتحاد الغرف بن سالم أن الإمارات وتركيا معبران ومركزان تجاريان هامان يربطان بين الشرق والغرب نتيجة لموقعهما الجغرافي المميز .

كما تعتبر الإمارات في مقدمة شركاء تركيا في التبادل التجاري وفي قائمة الدول العشرين الأكثر تبادلا تجاريا مع تركيا فيما يعتبر قطاع العقارات على رأس قائمة الإستثمارات الإماراتية في تركيا فضلا عن الاستثمارات في قطاع المصارف وتشغيل الموانئ والقطاع السياحي.

وقال ان غرف الامارات ستقوم بتشجيع الشركات الاماراتية وأصحاب الأعمال الاماراتيين على الاستثمار في تركيا وعقد شراكات تجارية جديدة .

من جانبه قال توفيق أوزي أن الهدف من الزيارة هو متابعة آليات تطوير التعاون مع الجانب الاماراتي فيما يخص الشركات التركية وتنشيط الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب. مشيرا الى أن جميع الشركات التركية تسعى لتعزيز التعاون مع قطاع الاعمال الاماراتي كما تبذل جهودا كبيرة لتعميق العلاقات بين الطرفين ورفعها إلى مستوى أعلى وربطها بالعلاقات الإقليمية والدولية.