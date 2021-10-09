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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد | لحظة انتشال رضيع من أسفل منزل منهار

انتشال رضيع اسفل
انتشال رضيع اسفل منزل منهار

في مشهد انساني مؤثر  انتشل طفل رضيع  على قيد الحياة من اسفل  انقاض عقار مكون من 5 طوابق  من قبل المواطنين المنكوبين بدولة جورجيا.

 

ووفقاً لصحيفة "ديل ميل"، يعتقد أن المنزل انهار نتيجة  انفجارًا غازيًا دمر جزءًا من مبنى سكني في مدينة باتومي ، المنتجع على البحر الأسود ، يوم الجمعة.

 

فيما يوضح  مقطع فيديو مجموعة من الأشخاص - بما في ذلك رجال الإطفاء والسكان المحليون - يتزاحمون حول جزء من المبنى المنهار.

 

ثم شوهد الحشد يرفع ما يبدو أنه لوح خرساني قبل أن يتم سحب طفل ملفوف في بطانية من المبنى.

 

في مشهد عاطفي ، بدأ الحشد يهتفون ويصفقون لأنهم رأوا الطفل على قيد الحياة ، حيث وضع رجل ذراعيه على رأسه في حالة عدم تصديق.

 

من ناحية أخرى ، تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر ست سنوات من سيارة كانت متوقفة بالقرب من المبنى المنهار الذي اصطدم ببلاطة خرسانية ضخمة.

كما تم إنقاذ امرأة مسنة من الطابق العلوي من المبنى السكني، وشوهدت عدة سيارات في الجوار مغطاة بالكامل تقريبا بالحطام.

 

وأظهرت اللقطات أن أحد أقسام المبنى تحول إلى كومة من الأنقاض ، بينما كان عمال الإنقاذ يمرون عبر الأنقاض ويستخدمون سلمًا لإخلاء الشقق المجاورة، ولم يتضح ما إذا كان أي من السكان قد قتلوا في الحادث أم لا.

 

فيما وصل رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي إلى موقع الانهيار وقال إن 300 من رجال الإنقاذ يبحثون عن ما بين 10 إلى 15 شخصًا في الأنقاض ، حسبما أفاد موقع إخباري محلي جورجي.


 

 

مشهد انساني انتشال رضيع منزل منهار قيد الحياة انقاض عقار اخبار منوعات

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