ضبط ربع طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك بشبرا الخيمة.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على الأسواق لتشديد الرقابة وضبط أى مخالفات.



وجاءت الحملة فى إطار تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية بضرورة تكثيف و تشديد الرقابة على الأسواق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية ورود شكوى من أحد المواطنين بشكوي ضد أحد محلات الدواجن بناحية عزبة رستم التابعة لإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة لبيع دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وعليه فقد وجه وكيل الوزارة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة للتحقق من مدي صحة الشكوي ، وفي الحال تشكلت حملة مفاجئة وسرية لإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة بالإشتراك مع الطب البيطري يوم الخميس الموافق ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥ لفحص تلك الشكوي وأسفرت الحملة عن الآتي :- ضبط كمية ٢٥٠ كجم أجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.