قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئول أمريكي: إذا أفسد نتنياهو اتفاق غزة فترامب سيعاقبه
وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى إلى ميناء الضبعة
التنمية المحلية: إزالة الأدوار المخالفة للتراخيص ببعض عقارات الزيتون بالقاهرة
لا تهاون مع الفساد.. وزير الزراعة يحيل مخالفات الجمعية التعاونية بالعسيلية للنيابة
محاضرة بالمعهد العالي للهندسة بالطود تناقش تحديات التنمية والاستدامة بالأقصر
الزمالك في مهمة سهلة أمام ديكيداها الصومالي بـ الكونفدرالية.. اليوم
إيرادات السينما المصرية .. السادة الأفاضل في المقدمة .. وضي يتذيل القائمة
حدث عالمي يليق بعظمة مصر..تجهيزات ضخمة لافتتاح المتحف المصري الكبير
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط ربع طن أجزاء دواجن غير صالحة للاستهلاك بشبرا الخيمة.. صور

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على الأسواق لتشديد الرقابة وضبط أى مخالفات.


وجاءت الحملة فى إطار تعليمات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية بضرورة تكثيف و تشديد الرقابة على الأسواق وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة مدير مديرية تموين القليوبية ورود شكوى من أحد المواطنين بشكوي ضد أحد محلات الدواجن بناحية عزبة رستم التابعة لإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة لبيع دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي.
وعليه فقد وجه وكيل الوزارة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة للتحقق من مدي صحة الشكوي ، وفي الحال تشكلت حملة مفاجئة وسرية لإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة بالإشتراك مع الطب البيطري يوم الخميس الموافق ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٥ لفحص تلك الشكوي وأسفرت الحملة عن الآتي :-  ضبط كمية ٢٥٠ كجم أجزاء دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

محمد صلاح

ديفيد جيمس يوضح سبب جلوس محمد صلاح احتياطيًا أمام فرانكفورت

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الدولار اليوم

سعر أقل دولار اليوم 24-10-2025

ترشيحاتنا

أوكرانيا

الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 10 في قصف روسي استهدف مدينة خيرسون

أمن غزة

داخلية غزة تحذر مواطني القطاع من أجسام مشبوهة

إحتراق حافلة

الهند.. حريق في حافلة خاصة يقتل 20 شخصا ويصيب العشرات

بالصور

بعد إيقاف أشهر سياراتها.. فورد تراهن على شاحنات الغاز

فورد
فورد
فورد

لوك كاجوال.. نسرين طافش تخطف الأنظار بظهورها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد