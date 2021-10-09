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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يؤكد دعمه لجورجيا في مجال الدفاع والأمن

صدى البلد

أكد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، الأدميرال روب باور، التزام الناتو الثابت تجاه تحديث وتعزيز مجال الأمن والدفاع في جورجيا، مجددا أهمية الشراكة العسكرية بين الحلف وجورجيا.


ووصف الأدميرال باور، الشراكة بين الناتو وجورجيا بأنها "شراكة فريدة من نوعها وأصبحت أقوى بمرور ما يقرب من 30 عامًا من الاحترام المتبادل والحوار البناء والتعاون العملي".


وبحسب حلف الناتو، في بيان له اليوم السبت، جاءت تصريحات الأدميرال باور خلال زيارة اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي إلى مركز التدريب والتقييم المشترك في جورجيا، حيث عقد اجتماعا خاصا مع الرئيس الجورجي سالومي زورابيشفيلي، ورئيس الوزراء إيراكلي جاريباشفيلي، ووزير الدفاع جوانشير بورشولادزي.


وتلقت اللجنة إحاطات مفصلة عن التدريبات القتالية الجارية والتدريبات والأنشطة بين القوات الجورجية والقوات المتحالفة والشريكة واستكشاف فرص التدريب والتمارين متعددة الجنسيات المصممة لزيادة قابلية التشغيل البيني.


وبحسب بيان الناتو، اليوم، أعرب الأدميرال باور عن خالص شكره لجورجيا على دعمها المستمر لحلف شمال الأطلنطي وعلى التضحيات التي بذلت من أجل تحقيق الأمن المشترك لما يقرب من ثلاثة عقود، مؤكدا أن جورجيا هي أكبر مساهم بقوات من خارج الناتو في أفغانستان.


وقال الأدميرال باور إن جورجيا دعمت المهمة التابعة لحلف شمال الأطلنطي في كوسوفو لما يقرب من عقد من الزمان وتساهم جورجيا كذلك في قوة استجابة الناتو منذ عام 2015.


وأشار البيان إلى أن اللجنة العسكرية للناتو عقدت اجتماعا خاصا بالتنسيق مع وفد جورجي رفيع المستوى ضم وزير الدفاع بورشولادزي والنائبة الأولى لوزير الدفاع ليلا تشيكوفاني وقائد الدفاع اللواء جيورجي ماتياشفيلي؛ حيث تلقى الممثلون العسكريون لحلف الناتو آخر المستجدات بشأن تنفيذ الإصلاحات الدفاعية الجورجية وحزمة الناتو وجورجيا الجوهرية والبيئة الأمنية الإقليمية الحالية.


وناقش الممثلون العسكريون لحلف الناتو وممثلو جورجيا أفضل السبل التي من خلالها يمكن تحسين نظم الدفاع الجورجية.

رئيس الوزراء وزير الدفاع العسكري حلف الناتو الدفاع والأمن حلف شمال الاطلنطي زورابيشفيلي

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