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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي.. الكويت تدين استهداف مطار الملك عبدالله بجازان

الكويت
الكويت

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة،عبر استهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بمقذوف. 

وأكدت الخارجية الكويتية فى بيان لها أن إستمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية و أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضحت دولة الكويت على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

الكويت المملكة العربية السعودية الخارجية الكويتية المجتمع الدولي وزارة الخارجية ميليشيا الحوثى

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