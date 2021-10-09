الأوقاف: 426 مسجدًا جديدًا تنضم لمشروع الأذان الموحد

أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف أنه قد تم ضم (426) مسجدًا جديدًا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لمشروع الأذان الموحد ، ليصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 3538) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى .

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي في إطار في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع (الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

من ناحية أخرى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت 9 / 10 / 2021م أسماء الأئمة والواعظات المشاركين في القافلة الدعوية الكبرى المتوجهة إلى دولة السودان الشقيق مطلع شهر نوفمبر القادم بإذن الله تعالى ، ليقوموا مع نظرائهم من أئمة وواعظات السودان الشقيق بعدة قوافل دعوية مشتركة تجوب عددًا من الولايات والمناطق السودانية قصد نشر روح التسامح الديني وأسس العيش المشترك بين الناس جميعًا ، وتعزيز روح التواصل بين العاملين في المجال الدعوي بالبلدين الشقيقين.



جاء هذا في إطار التعاون الوثيق والمشترك بين كل من وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية في نشر الفكر الوسطي والعمل الدعوي المشترك .