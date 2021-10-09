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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر: الأمانة من أخص صفات الأنبياء وبها تحفظ الحقوق

الأمانة في الاسلام
الأمانة في الاسلام

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية  ، إن الأمانة من أخص صفات الأنبياء، وبها تحفظ الحقوق، وتستقر المجتمعات؛ لذا أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا }. [النساء:58].

حكم ضياع الأمانة.. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم رد الأمانة إلى صاحبها عند طلبها هو سُحت، وأن أكل أموال الناس بالباطل نهى عنه الله تبارك وتعالى".

وأضاف عثمان فى إجابته على سؤال «ما هو الحكم فى شخص أؤتمن أمانة ولم يردها إلى صاحبها عندما طلبها؟»، أن الإنسان دائمًا يسعى إلى أن يؤدى ما عليه من حقوق أخذها من الناس إما عن قصد أو من غير قصد وإلا سيحاسب على ذلك فعليه أن يجتهد فى البحث عن صاحب الحق وأن يجتهد فى البحث عن رد الأمانة إلى صاحبها وإن لم يجد صاحب هذا الشئ ولم تصل لأحد من أقاربه فعليه أن يتصدق بها بنية أن يصل ثواب هذا الى صاحبها لقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا }.

وأشار إلى أن عدم رد الأمانة إلى صاحبها سيولد صراعا بين أطياف المجتمع، وأن الإسلام نهى عن خيانة الأمانة لتجنب هذه الصراعات والفتن التى ستنتج عن هذا الفعل المشين والقبيح، وتابع قائلا: "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به".

ما حكم ضياع الامانة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "كنت عاين أمانة عند حد قريبي عبارة عن أجهزة كهربائية، والمخزن اتسرق باللي فيه، فهل يحق لي أن أطلب أمانتي علما بأن حالتي صعبة؟

إذا فرض هذا الشخص في الحفاظ على هذه الأمانة فوقتها عليه أن يعيدها مرة أخرى ويجوز لصاحبها المطالبة بها، أما إذا كان حافظا له واتخذ الإجراءات التي تؤمنها وتحافظ عليها فوقتها لا يحق المطالبة بالامانة لانه لم يقصر فيها.

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