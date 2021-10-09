بسبب خطأ طبي..أم تستغيث بوزيرة الصحة: ابني في غيبوبة منذ 15 يومًا|فيديو

رصدت عدسة صدى البلد بالبث المباشر استغاثة الحاجة أم سيد بسبب أبنها الذي تعرض لخطأ طبي أثناء خضوعه لعملية جراحية بإحدى عيادات القناطر الخيرية، دخل على أثرها في غيبوبة لمدة تجاوزت الـ 15 يوما.

وقالت أم سيد محمد: “أن أبنها يبلغ من العمر 18 عاما، شعر ببعض الآلام وتم تشخيصه بالفتق الإربي الذي يلزم إجراء عملية عاجلة من قبل الأطباء، وعلى الفور أجرى التحاليل اللازمة ودخل غرفة العمليات، وتابعت الأم أنه أخذ وقت طويل داخل غرفة العمليات تجاوزت الساعات”.

وتابعت الأم: “أن الدكتور قام بإلغاء العمليات التالية لحالة ابنها وتصرف بشكل غريب، وكانت حالة ابنها سيد حرجة بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب داخل غرفة العمليات وخضوعه لجهاز الصدمات، وعدم وصول الاكسجين للمخ.

بدموع الحزن والأسى، استغاثت أم سيد بالمسئولين والقطاع الطبي ووزيرة الصحة، لإنقاذ حالة ابنها طريح الفراش بسبب تدهور بسبب خطأ طبي ودخل على أثره في غيبوبة تامة تجاوزت الـ 15 يوما.

وأشارت إلى أن ابنها من المتفوقين، حصل على المركز الثاني على مستوى مدرسته بالثانوية العامة، وكان على أعتاب دخول مرحلة الجامعة، و يعمل ويكافح من أجل توفير مصاريفه الدراسية والأساسية.

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