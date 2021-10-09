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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم العالي: سنتخلص من الكتاب الجامعي واستبداله بـ الرقمي قريبا

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه جاري العمل على انجاز ملف تحويل الكتب الجامعية إلى كتب إلكترونية منذ عامين، موضحًا أن الجامعات قطعت شوط كبير في هذا الشأن، وقريبًا سنتخلص من الكتاب الجامعي واستبداله بالكتاب الرقمي، وسينتهي ظهور الكتب الورقية في الجامعات تمامًا.

وأضاف خالد عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج حديث القاهرة، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن كورونا ساعدت كثيرا في انجاز رفع المقررات على منصات التواصل لتكون متاحة الكترونية، بالاضافة إلى التغلب على تحدي حقوق الملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس من أصحاب المناهج الدراسية.

ولفت خالد عبدالغفار، إلى أن الجامعات وضعت نظام رائع لرفع وتصوير المقررات الدراسية الكترونيًا وتعويض أعضاء التدريس بمقابل مناسب لهم، والعمل على راحة الطلاب من خلال حصولهم على حصولهم على برامج ومنصات إلكترونية.

نستعد للعام الدراسى من 3 شهور وطعمنا مليونا و200 ألف طالب خلال 40 يوما

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن الوزارة تستعد منذ أكثر من ثلاثة شهور لانطلاق العام الدراسي الجديد، قائلا: هناك شعور بعودة الروح للجامعات تزامنا مع أول يوم دراسي.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه من بين 10 طلاب هناك 7 طلاب جرى تطعيمهم بـ لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه جرى تطعيم مليون و 200 ألف من طلاب الجامعات قبل بدأ العام الدراسي بــ 40 يومًا.

وتابع  وزير التعليم العالي، أن هناك عددا ضخما من المتطوعين في حملة تطعيم طلاب الجامعات، لافتًا إلى أن المؤشر اليومي لتطعيم الطلاب تجاوز 55 ألف طالب يوميًا .

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الكتب الجامعية كتب إلكترونية كورونا المناهج الدراسية

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