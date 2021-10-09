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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: وزارة العدل حلت مشكلة الطلاق الشفوي

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،  إن وزارة العدل أقرت جواز عدم وقوع الطلاق مشافهة، وأن العقد يتضمن 8 أسطر لكتابة الشروط، يملأها الزوجان.

وعرض الشيخ خالد الجندي خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» على فضائية «DMC»،عقد زواج موثق بوزارة العدل على الهواء، اتفق فيه الطرفان على منع حدوث الطلاق الشفوي.

وأضاف الجندي، أن الوثيقة أقرتها وزارة العدل وليست مزورة، وبالتالي فإن اشتراط عدم وقوع الطلاق مشافهة أمر ممكن للغاية، ويمكن الاتفاق على أمور أخرى، مثل أنه في حالة الخلاف تكون منقولات الزوجية من حق الزوج والزوجة، وعدم الإخلال بالمستوى التعليمي للأبناء في حالة الطلاق».

وأكد: هذا الأمر خطير للغاية يجتمع له مجلس الأمن، لأنه مصيبة وزلزال بقوة 84 ريختر، وأتمنى أن يتدخل البرلمان فالبعض يخترقون أسرة البيوت، ويقولون بعمل لوجه الله، وينتقدون رفض الطلاق الشفوي، لكن ما حدث أن وزارة العدل حلت هذه المشكلة.

خالد الجندي لعلهم يفقهون الطلاق الطلاق الشفوي مجلس الأمن

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