خبير المجوهرات يقدم أهم النصائح للعروس عند شراء الشبكة

دائما ما يراود العروسة حلم شراء الشبكة، وهناك نصائح من أجل أن تكتمل فرحة العروس عند الشراء حيث أكد خبير المجوهرات أحمد اليماني أن هناك طرق مناسبة لعملية الشراء يجب اتباعها حتي تكمل فرحتها بشكل يرضيها ويناسب طموحاتها ويجب إتباع الاتي.

نصائح لشراء الشبكة

1- يجب أن تحدد العروسة أولا ماذا تريد أن تقتني من الشبكة كلاسيكية أم الشبكة التي تواكب الموضة وينصح في ذلك أن تستخدم بما تليق أصابعها بعيدا عن التأثر بآراء المحيطين بها .

2- الأغلبية من الفتيات تميل إلى الدهب ذات اللون الأصفر وهناك البعض يميل إلى الذهب الأبيض ويجب تحديد اختيار اللون بعيدا عن آراء الأهل الذين يرغبون في تحديد الوان وتصميمات قد تكون غير مرغوبة للعروسة وتضطر في الأخير لإرضائهم وينصح أن ترضي رغباتها في اللون والتصميم الذي يناسبها فهي العروسة .

3- على العروسة أن تتأكد من وجود الدمغة على القطعة الذهبية حتى لا تشتري أي قطعة غير أصلية ويجب أن تتطلع علي الأسعار حتي لا تقع في فخ التجار مع طلب فاتورة مختومة من البائع بثمن وتفاصيل القطعة التي تقتنيها.

4- يجب على العروسة اطلاع على أحدث صيحات الموضة في القطع الذهبية قبل الشراء حتى تعرف كل ما هو جديد وعصري وتعرف العريس بكل ما تقتنيه ليكون مناسب له حتي لا يحدث أي مشاكل أثناء الشراء .

5- خاتم الخطوبة يجب أن يكون غالي الثمن وقيم عند الشراء وينصح بالابتعاد عن الفصوص غير الاصلية وتكون مبهرة وفخيمة تخطف أنفاس الجميع خاصة أن الخاتم يستمر في الإصبع طوال الحياة عكس المقطوعات الأخرى.

6- يجب أن تختارين شبكة تعبر عن شخصيتك وان تكوني راضية عن الاختيار تماما بعد تفكير وتمعن بعيد عن اقحام غيرك في عملية الاختيار وذلك بمشاركة مع العريس.