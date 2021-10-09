عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبير المجوهرات يقدم أهم النصائح للعروس عند شراء الشبكة

صدى البلد

دائما ما يراود العروسة حلم شراء الشبكة، وهناك نصائح من أجل أن تكتمل فرحة العروس عند الشراء حيث أكد خبير المجوهرات أحمد اليماني أن هناك طرق مناسبة لعملية الشراء يجب اتباعها حتي تكمل فرحتها بشكل يرضيها ويناسب طموحاتها ويجب إتباع الاتي.

نصائح لشراء الشبكة

1- يجب أن تحدد العروسة أولا ماذا تريد أن تقتني من الشبكة كلاسيكية أم الشبكة التي تواكب الموضة وينصح في ذلك أن تستخدم بما تليق أصابعها بعيدا عن التأثر بآراء المحيطين بها .

2- الأغلبية من الفتيات تميل إلى الدهب ذات اللون الأصفر وهناك البعض يميل إلى الذهب الأبيض ويجب تحديد اختيار اللون بعيدا عن آراء الأهل الذين يرغبون في تحديد الوان وتصميمات قد تكون غير مرغوبة للعروسة وتضطر في الأخير لإرضائهم وينصح أن ترضي رغباتها في اللون والتصميم الذي يناسبها فهي العروسة .

3- على العروسة أن تتأكد من وجود الدمغة على القطعة الذهبية حتى لا تشتري أي قطعة غير أصلية ويجب أن تتطلع علي الأسعار حتي لا تقع في فخ التجار مع طلب فاتورة مختومة من البائع بثمن وتفاصيل القطعة التي تقتنيها. 

4- يجب على العروسة اطلاع على أحدث صيحات الموضة في القطع الذهبية قبل الشراء حتى تعرف كل ما هو جديد وعصري وتعرف العريس بكل ما تقتنيه ليكون مناسب له حتي لا يحدث أي مشاكل أثناء الشراء .

5- خاتم الخطوبة يجب أن يكون غالي الثمن وقيم عند الشراء وينصح بالابتعاد عن الفصوص غير الاصلية وتكون مبهرة وفخيمة تخطف أنفاس الجميع خاصة أن الخاتم يستمر في الإصبع طوال الحياة عكس المقطوعات الأخرى.

6- يجب أن تختارين شبكة تعبر عن شخصيتك وان تكوني راضية عن الاختيار تماما بعد تفكير وتمعن بعيد عن اقحام غيرك في عملية الاختيار وذلك بمشاركة مع العريس.

الشبكة نصائح لشراء الشبكة شراء الشبكة أحمد اليماني المجوهرات

موضوعات متعلقة

تعرف على فوائد عملية شد الجسم

يحسن المزاج والصحة النفسية .. فوائد غير متوقعة لفيتامين ب 12

استشاري يوضح شكل وأعراض وعلاج التثدي الكاذب عند الرجال

أكل صحي متوازن .. سر رشاقة الفنانة يارا اللبنانية

للسيدات .. استشاري يكشف أهمية منظار الرحم

أسباب جلطات أوردة الساق وعوامل زيادتها

في أقل وقت.. نصائح للتخلص من التصاق الفخذين

مفاجأة .. اكتشاف بديل فعال لجراحات شد الترهلات

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: تطعيم الفئة العمرية من 16 لـ 18 سنة «أمر محتمل»|فيديو

عتمت .. عمرو أديب يعلق على انقطاع الكهرباء في لبنان |فيديو

أسباب إزالة الغدة الدرقية .. وهل تمثل خطورة ؟

مستشار الرئيس: الدولة تستهدف توفير الحماية للطلاب مع بداية العام الدراسي |فيديو

ناقدة فنية تفتح النار على ياسمين صبري : «ممثلة الريأكشن الواحد» |فيديو

أخبار الزمالك .. موعد انتظام حمدي النقاز في تدريبات أهلي جدة..راحة لخماسي الشباب من التدريبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

هدف يثير مشاكل.. لماذا تسبب عمر مرموش في أزمة إعلامية رياضية ؟

والد طفل مدرسة الدقهلية: "ابنى بيعيط ومش عايز يروح المدرسة تانى"

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ