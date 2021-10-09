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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال 48 ساعة .. تحرير 5902 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

أرشيفية
أرشيفية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور خلال 48 ساعة، 5902 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما قامت الأجهزة المعنية برفع  83 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع؛ وذلك خلال عدة حملات نظمتها في الأيام الماضية.

يشار إلى أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

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ويساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها .

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

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