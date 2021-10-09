أول صورة لرفعت الأسد عقب عودته إلى سوريا

نشرت شمس دريد رفعت الأسد، حفيدة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد أول صورة له عقب عودته إلى سوريا.

وأعاد دريد رفعت الأسد نشر هذه الصورة التي تظهر فيها شمس إلى جانب جدها عقب عودته إلى سوريا.

وتعد هذه هي الصورة الأولى لرفعت الذي صدر بحقه في سبتمبر الماضي حكم بالسجن 4 سنوات في فرنسا، قبل أن يعود إلى بلاده، دون أن يتم الإعلان رسميا عن ذلك بعد.

وأفادت وسائل إعلام محلية في سوريا، بأن الرئيس بشار الأسد سمح لعمه رفعت الأسد بالعودة إلى سوريا.

وقالت صحيفة "الوطن" السورية إنه منعا لسجنه في فرنسا، ترفع الرئيس الأسد عما فعله عمه رفعت الأسد وسمح له بالعودة إلى البلاد مثله مثل أي مواطن سوري آخر ولن يكون له أي دور سياسي أو اجتماعي.

فيما قالت صحيفة "الرأي" السورية نقلا عن مصادرها إن رفعت الأسد عاد إلى دمشق من إسبانيا منذ مغادرته سوريا عام 1984 مع 200 من أنصاره.

وأضافت المصادر أن العودة جاءت بعد اتصالات مكثفة مع الحكومة السورية التي سمحت له بالدخول "مراعاة لظروفه الصحية، ورغبة في طي صفحة الخلاف والتسامح".