أطيب خلق الله .. محمد دياب يهنئ أمير كرارة بـ عيد ميلاده

حرص الفنان محمد دياب، على تهنئة الفنان أمير كرارة، بعيد ميلاده الذي يوافق 10 أكتوبر.



ونشر دياب، صورة تجمعه مع كرارة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وانت طيب وناجح ومكسر الدنيا يا صاحبى يا اجدع واطيب خلق الله".

ويحتفل الفنان أمير كرارة، غدا الاحد، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 10 أكتوبر، إذ أنه من مواليد 1977.

يقدم الفنان أمير كرارة، برنامج "سهرانين" في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساء.



أحدث أعمال الفنان أمير كرارة، مسلسل "نسل الاغراب"، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، بطولة مشتركة مع النجم أحمد السقا، وحققوا من خلاله نجاحاً كبيرا.

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