عاجل
أخبار التعليم| السماح بتنظيم مجموعات تقوية لطلاب مدارس الفترتين...مشهد مبهر لمحبي مراقبة النجوم.. اقتران هلال القمر مع رمز الجمال والحب.. ماذا تفعل جامعة عين شمس لطبيب واقعة اسجد للكلب اقتصاد الإمارات|لجنة سوق السبائك تعتمد شعار وخطة إطلاق "معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب" نشرة الصحة والمرأة .. 7 طرق طبيعية تمكنك من خفض الكوليسترول .. علامة جديدة تكشف الإصابة بـ سرطان الرئة نجم الكرة الليبية السابق: حمدو الهوني سيكون له دور أكبر في مباراة بنغازي بطل العالم في كمال الأجسام: بيج رامى وصل لمستوى لم يصل له لاعب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التعليم العالي: لا صحة لـ إسناد إنشاء 10 جامعات لإحدى الشركات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه لا صحة لـ  إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حديثة لشركة السويدي ، مضيفا:"  التقدم لإنشاء الجامعات يمر بخطوات بداية من  فحص طلب انشاء الجامعة أو المؤسسة التعليمية من قبل لجان فنية متخصصة ".

 

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  ثم يرفع الأمر للمجلس الأعلى للجامعات لدراسة الطلب ثم يعرض على لجنة مشكلة من رئيس الجمهورية لـ دراسة الشراكات الأجنبية وهذا الأمر مؤسسي بشكل طويل ".

 

وتابع خالد عبد الغفار :" أي رجل أعمال يتقدم لإنشاء جامعة أو مؤسسة تعليمية لدعم التعليم أهلا وسهلا به ودور الوزارة  هو المساعدة  بنوعية التخصصات  التي   يحتاجها سوق العمل في مصر ".

 

وأكمل خالد عبد الغفار :" من يرغب في  إنشاء مؤسسة تعليمية يتقدم بطلب للجنة  فحص طلبات  إنشاء الجامعات الخاصة والاهلية وتلك اللجنة تنظر في الطلب من الناحية الأكاديمية والفنية والهندسية دراسة الجدوى"، مضيفا:" انتهى عصر الإسناد والتخصيص".

 

 ولفت خالد عبد الغفار :" نتمنى أن يسهم كل رجال الأعمال في التعليم التكنولوجي لأنه أمل مصر في المرحلة المقبلة".
 

 

ويذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  وقع بروتوكول تعاون مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية؛ بهدف إنشاء وتشغيل 10 جامعات تكنولوجية خاصة تطبق معايير دولية للجودة، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.


وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية بضرورة العمل على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

 

وأشار الوزير إلى أهمية مواكبة التقدم العلمي في المجالات المختلفة وتوفير التخصصات العلمية والمهنية الحديثة لإعداد كوادر متميزة من الشباب القادر على اقتحام سوق العمل المحلي والدولي.

التعليم التعليم العالي الجامعات أحمد موسى اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

خلال سبعة أيام.. توزيع 7 ملايين جرعة لقاح كورونا في الولايات المتحدة

حفاظا على الطلاب من كورونا.. ماذا فعلت وزارة التربية والتعليم؟

نظرة شاملة عن لامبورجيني اوروس موديل 2021 في الإمارات .. صور

تصفيات مونديال قطر.. المغرب يهزم غينيا بيساو ويبتعد بصدارة المجموعة

توفيق الحكيم.. قصة عدو المرأة الذي لجأ للوساطة من أجل الزواج

استعدادا لـ توسكر .. الزمالك يتسلم زيه الجديد قبل السفر إلى كينيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الصور الأولى من خطوبة مريم عامر منيب

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تواصل تصوير مسلسل المماليك خارجيا في الجيزة

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ