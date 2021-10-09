وزير التعليم العالي: لا صحة لـ إسناد إنشاء 10 جامعات لإحدى الشركات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه لا صحة لـ إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية حديثة لشركة السويدي ، مضيفا:" التقدم لإنشاء الجامعات يمر بخطوات بداية من فحص طلب انشاء الجامعة أو المؤسسة التعليمية من قبل لجان فنية متخصصة ".

وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" ثم يرفع الأمر للمجلس الأعلى للجامعات لدراسة الطلب ثم يعرض على لجنة مشكلة من رئيس الجمهورية لـ دراسة الشراكات الأجنبية وهذا الأمر مؤسسي بشكل طويل ".

وتابع خالد عبد الغفار :" أي رجل أعمال يتقدم لإنشاء جامعة أو مؤسسة تعليمية لدعم التعليم أهلا وسهلا به ودور الوزارة هو المساعدة بنوعية التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في مصر ".

وأكمل خالد عبد الغفار :" من يرغب في إنشاء مؤسسة تعليمية يتقدم بطلب للجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والاهلية وتلك اللجنة تنظر في الطلب من الناحية الأكاديمية والفنية والهندسية دراسة الجدوى"، مضيفا:" انتهى عصر الإسناد والتخصيص".

ولفت خالد عبد الغفار :" نتمنى أن يسهم كل رجال الأعمال في التعليم التكنولوجي لأنه أمل مصر في المرحلة المقبلة".



ويذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقع بروتوكول تعاون مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة السويدي إديوكيشن للخدمات التعليمية؛ بهدف إنشاء وتشغيل 10 جامعات تكنولوجية خاصة تطبق معايير دولية للجودة، وذلك بمجمع التعليم الخاص في القاهرة الجديدة.



وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية بضرورة العمل على الاهتمام بالتعليم التكنولوجي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذا لخطة الدولة للتنمية الصناعية والتكنولوجية.

وأشار الوزير إلى أهمية مواكبة التقدم العلمي في المجالات المختلفة وتوفير التخصصات العلمية والمهنية الحديثة لإعداد كوادر متميزة من الشباب القادر على اقتحام سوق العمل المحلي والدولي.