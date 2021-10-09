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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت ووسائل النقل العام

السعودية.. بدء تطبيق
السعودية.. بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

 

وأكدت الداخلية السعودية، اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" المعتمدة من وزارة الصحة، عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ويأتي ذلك، ضمن الإجراءات التي اتخذتها السعودية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبهدف الحفاظ على الصحة العامة ضمن مرحلة جديدة لحماية المجتمع من فيروس كوفيد-19.

 

وأعلنت السعودية، في وقت سابق، أن تلقي جرعتين من لقاح كورونا؛ يعد شرطا لركوب الطائرات والنقل العام اعتبارا من 10 أكتوبر، ويشمل الأمر أيضاً دخول المنشآت والمناسبات والنشاطات العامة.

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كما أكدت وزارة الصحة السعودية أن اشتراط تلقي الجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا يعني أهمية استكمال الحصول على الجرعتين بغض النظر عن حالة التعافي من إصابة سابقة أو التعافي مع جرعة واحدة.

 

بدورها، أعلنت وزارة التجارة السعودية عن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا لدخول المتسوقين والعاملين إلى المولات، والمنشآت والمراكز التجارية، والمطاعم والمقاهي اعتبارًا من يوم الأحد.

 

وأوضحت الوزارة أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

 

وقالت وزارة الصحة السعودية إن حالة محصن في توكلنا ستكون لمن حصل على جرعتين من لقاحات فايزر أو أسترازينيكا أو موديرنا، لتبدأ الحالة من تاريخ أخذ الجرعة الثانية.

السعودية وزارة الداخلية اشتراط التحصين توكلنا دخول المنشآت وسائل النقل العام كورونا

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