الفرص موجودة.. وزيرة الصناعة : مفيش حاجة اسمها محدش لاقي شغل |فيديو

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تعليقا على افتتاح معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، إن الرئيس السيسي يدعم الحرف اليدوية وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت نيفين جامع في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": مفيش حاجة اسمها محدش لاقي شغل.. وفرص العمل متواجدة والشغل موجود.

وتابعت نيفين جامع :" الدولة تقدم الدعم لأصحاب أفكار المشاريع واكبر دليل هو اهتمام الرئيس السيسي بتنظيم معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية كل عام ".

واكملت نيفين جامع :""تمت إقامة معرض تراثنا على مساحة 20 ألف متر هذا العام وعدد العارضين تجاوز الـ 1500 عارض، مضيفة:" تم استضافة الإمارات والأردن والسودان كضيوف لعرض منتجات خاصة بهم ".

وأكملت وزيرة التجارة والصناعة، أنه "تم تخصيص جناح متميز لـ حياة كريمة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية ".