ميلاد شيرين.. هذه اسمها الحقيقي وابنتها تعمل بمجال التمثيل

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة شيرين، التي أكملت اليوم عامها الـ65 حيث يوافق تاريخ ميلادها عام 1956.

ولدى الفنانة شيرين ابنة وحيدة من زوجها السابق المخرج محمد أسامة، تُدعى "ميريت"، وتعمل ممثلة أيضًا، ولكنها في بداية مشوارها الفني.

وظهرت ميريت محمد أسامة في 4 أعمال فنية، أولها دور صغير في فيلم "حسن ومرقص" للزعيم عادل إمام، وثانيها في دور فريدة في فيلم "حلم عزيز" للفنانين أحمد عز وشريف منير.

كما ظهرت ميريت في عملين آخرين، هما فيلم "هاتولي راجل" للفنانة نيللي كريم بدور (هند)، ومسلسل "الرجل العناب" للثلاثي أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو ولعبت فيه دور (ناتاشا).

يذكر ان شيرين اسمها الحقيقي: أشجان محمد السيد عزام، ولدت يوم 10 أكتوبر 1956، حاصلة على ليسانس الحقوق، وتخرجت من المعهد العالي للبالية، بدأت مشوارها الفني في السبعينيات بأدوار صغيرة في أعمال متعددة

أول ظهور حقيقي لها على الشاشة كان مشاركتها في مسلسل «بنت الأيام» بدور (سميحة) عام 1977، بدأت الإنطلاق نحو الشهرة والنجاح بعد مشاركتها في المسرحية الشهيرة «المتزوجون» مع نجمي الكوميديا سمير غانم وجورج سيدهم.