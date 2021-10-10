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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وسط إجراءات إحترازية .. انتظام طلاب مدارس القاهرة الكبرى في ثاني أيام الدراسة|فيديو

صدى البلد

 رصدت عدسة "صدي البلد" صباح اليوم الأحد دخول الطلاب بمختلف المراحل العمرية  المدارس في أول يوم بعد عودة من التعليم الأونلاين لمدة عامين بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وحرص طلاب المحاظات علي حضور أول يوم دراسي فى محافظات القاهرة و الجيزة والقليوبية ، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، منها إرتداء الكمامات الطبية والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب وبعضهم.


جدير بالذكر أنه بدأت المدارس  في إثني عشر محافظة أمس، وهي المدارس التي لا تطبق اجازة السبت في  محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

 

بينما أنطلقت الدراسة اليوم الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق اجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح ” .

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تصريح سابق ، أن كل استعدادات بدء الدراسة تمت على قدم و ساق، وسيكتمل العام الدراسي بشكل منتظم و ناجح .

 

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التربية والتعليم طارق شوقي شمال سيناء مني الغربية السويس بورسعيد انتشار فيروس كورونا طلاب المدارس ارتداء الكمامات فيروس كورونا المستجد القليوبية التباعد الاجتماعي

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