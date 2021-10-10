عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدرية طلبه تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور

بدرية طلبة تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور

صدى البلد

تفاعلت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة مع جمهورها في أحدث ظهور، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت بدرية طلبة: "صباح الفل على كل اخواتي وحبايب قلبي".
 

زي القمر.. بدرية طلبة تفاجئ متابعها في أحدث ظهور لها

يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل “البرنس” خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
 

 

أخبار بدرية طلبة أعمال بدرية طلبة الفنانة بدرية طلبة بدرية طلبة بدرية طلبة في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 10-10-2021

بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات

الزراعة تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة

هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 11 Pro يأتي بمميزات خارقة

شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

في 12 مدينة جديدة.. المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

اعتبارا من اليوم.. هذه الفئة مسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

بعد ارتفاع أسعار البنزين .. حقيقة زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصعيدي الفصيح يروج للمنتجات الوطنية.. ماذا قال صاحب «الطفاية دي» لرئيس الجمهورية؟

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

رانيا يوسف: التبرع بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ