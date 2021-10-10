بدرية طلبة تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور

بدرية طلبه تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور

تفاعلت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة مع جمهورها في أحدث ظهور، ونشرت صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت بدرية طلبة: "صباح الفل على كل اخواتي وحبايب قلبي".



يُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل “البرنس” خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشارك فى بطولة العمل، كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

