وحدة حقوق الإنسان بالمنيا تطلق حملات توعوية بـ "حياة كريمة" ومخاطر كورونا بالمدارس

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن وحدة حقوق الإنسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بدأت في إطلاق حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة لنشر الوعي الثقافي لدي الطلاب في العديد من المجالات منها التعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ورفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، لافتا أن الفعاليات يجري تنفيذها ، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المحافظ أن تنفيذ تلك الفعاليات يأتي ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان، والتي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب.

هذا وستشمل الفعاليات مدارس قرى مركز أبوقرقاص (السلام الإعدادية بنزلة جريس – الشهيد علاء شحاته عيد ابوالليل بالكرم – ابوقرقاص الابتدائية الجديدة – كوم المحرص الابتدائية – عجوة الابتدائية) مع تكثيف الحملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.