ضبط مدير مالى بشركة استولى على أموال عهدته بالإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الذي تلقته الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بقيام المدير المالى السابق بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله وارتكابه عددا من المخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على عهدته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن المتهم المشار إليه استغل طبيعة عمله بالشركة، وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصى، وكذا الاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وصرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا لموظفى الشركة دون الحصول على موافقة مسئولى الشركة.

بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والاستيلاء عليها لحسابه الشخصى، وكذلك اختلاس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من (الشاكى) على بياض وتحريرها باسم "أحد أقاربه" مع علم الثانى بذلك بالاتفاق معه، وذلك حتى يتمكن من الاستيلاء عليها بحسابه الشخصى وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علمهما بافتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد الشاكى.

وقدرت قيمة المبالغ المالية المختلسة والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى لاختلاس أموال الشركة المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.