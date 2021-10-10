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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل طرحها.. تعرف على تفاصيل وحدات الإسكان الفاخر

صدى البلد

تُجهز وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

وسيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد، بمشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وJANNA.

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وتتكون مساحات الوحدات بمشروع سكن مصر ما بين  106 م، وتصل إلى 118م، والمشروع محاط بسور شجري، وتتكون العمارة  من «أرضي + 5 أدوار متكررة»، وجميع الوحدات لها حصة في الأرض، وتم طرح المرحلة الأولى من سكن مصر بالقرعة العلنية، خلال سبتمبر 2017.

وقال وزير الإسكان، إنه سيتم طرح وحدات بمشروع "سكن مصر"، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط")، ووحدات بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

وأضاف وزير الإسكان: "يشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع "JANNA"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)، وكذا وحدات بمشروع "الإسكان المتميز"، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة".

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