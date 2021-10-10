عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في 12 مدينة جديدة.. المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان.. تفاصيل

دار مصر
دار مصر

تُجهز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأضخم طرح لوحدات الإسكان المتنوعة، التى تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين فى تملك الوحدات الخاصة بهم، والتى تتناسب مع شرائح الدخل المختلفة.

بدء تسليم المرحلة الثانية بمشروع دار مصر بمدينة العبور..اليوم

وزير الإسكان: محطة محولات كهرباء قنا الجديدة بجهد 66/22 ك.ف تدخل الخدمة

 

وسيتم طرح الوحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، بفائدة 3 %، ولمدة سداد تصل إلى 30 عاما، وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الوحدات المطروحة، وطريقة الحجز، وأسعار الوحدات، ومساحاتها، وطرق وأساليب السداد.

سيتم طرح وحدات بمشروع "سكن مصر"، بـ12 مدينة جديدة (أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور – القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – بدر – غرب قنا – دمياط الجديدة – الشروق – ناصر "غرب أسيوط")، ووحدات بمشروع "دار مصر"، بـ8 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – الشروق – القاهرة الجديدة – بدر – برج العرب الجديدة).

ويشمل الطرح أيضاً وحدات بمشروع "JANNA"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – دمياط الجديدة – ملوى الجديدة)، وكذا وحدات بمشروع "الإسكان المتميز"، بمدن (رشيد الجديدة – العلمين الجديدة – دمياط الجديدة)، ووحدات بمشروع الإسكان ذى الطابع الساحلى، بمدينة المنصورة الجديدة، ووحدات بمشروع أرض مطار إمبابة، بالإضافة إلى وحدات بالحصة العينية لأحد مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقطاع الخاص، فى أكثر من مدينة جديدة.

هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الأسكان أضخم طرح لوحدات الإسكان سكن مصر الوحدات جاهزة للتسليم

ترشيحاتنا

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الأحد 10-10-2021

بالإنفوجراف.. الاقتصاد المصري ينجح في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات

الزراعة تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم الأيام المقبلة

هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 11 Pro يأتي بمميزات خارقة

شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

في 12 مدينة جديدة.. المجتمعات العمرانية تجهز لأضخم طرح لوحدات إسكان.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

اعتبارا من اليوم.. هذه الفئة مسموح لها بأداء العمرة والصلاة في الحرمين

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

بعد ارتفاع أسعار البنزين .. حقيقة زيادة أسعار الخضراوات والفاكهة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

الصعيدي الفصيح يروج للمنتجات الوطنية.. ماذا قال صاحب «الطفاية دي» لرئيس الجمهورية؟

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

رانيا يوسف: التبرع بأعضائي أول حاجة كتباها في وصيتي

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ