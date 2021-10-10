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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب منتخب ليبيا يرفض حضور الجماهير قبل مواجهة مصر.. أعرف السبب

خافيير كيلمينتي
خافيير كيلمينتي المدير الفني لمنتخب ليبيا

رفض الإسباني خافيير كيلمينتي المدير الفني لمنتخب ليبيا، حضور الجماهير المران الرئيسي للمنتخب الليبي مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة منتخب مصر .

 

ويحل منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، ضيفا على نظيره منتخب ليبيا مساء غد الإثنين فى إطار تصفيات المونديال.

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وطالب كيلمنتي، مسؤولى اتحاد الكرة الليبي بعدم حضور أى مشجعين فى تدريبات المنتخب الليبي من أجل توفير أقصى درجات التركيز استعدادا لمواجهة منتخب الفراعنة الكبار.

 

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.



وأصبح كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، على موعد مع كتابة تاريخ جديد مع المنتخب الوطني عقب تحقيق الفوز على منتخب ليبيا وتصدر مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.

فرص مصر في الصعود إلى كأس العالم:

وتغلب منتخب مصر الوطني على نظيره الليبي بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

ويمتلك منتخب ليبيا رصيدا بلغ 6 نقاط من مباراتين، حيث سبق له الفوز على منتخب الجابون 2/ 1 فى مباراة الجولة الأولى التي أقيمت في ليبيا وفاز على أنجولا بهدف دون رد قبل أن يتلقي الهزيمة امام منتخب مصر الوطنى.

وفي حالة تحقيق الفوز، يتواجد المنتخب الوطني في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط ليبتعد عن أقرب ملاحقيه بأربع نقاط.

وفي حالة التعادل، يظل منتخب مصر في صدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة عن منتخب ليبيا الذي سيحافظ على المركز الثاني في تلك الحالة.

وبعد الجولة الرابعة ستبقي لكل منتخب مباراتان، واحدة على أرضه والثانية خارجها، حيث يلعب منتخب مصر أمام أنجولا خارج الأرض ويختتم مبارياته أمام الجابون في مصر.

ويتمكن منتخب مصر من حسم التأهل بشكل نهائي في حالة تحقيق الفوز على منتخب ليبيا وأنجولا ليتمكن من الوصول للنقطة الـ 13 ويضمن التأهل.

كما يمتلك منتخب مصر الوطني فرصة في التأهل في حال الفوز في مباراتين والتعادل في مباراتين مع النظر لنتائج الفرق الأخرى.

وانتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وتمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

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