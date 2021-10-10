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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر لدى المجر يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس يانوش آدار.. صور

سفير مصر لدى المجر
سفير مصر لدى المجر يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس يانوش آدار

قدَّمَ السفير محمد إبراهيم الشناوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، أوراق اعتماده إلى الرئيس يانوش آدار، رئيس جمهورية المجر، حيث قام بنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الرئيس المجري.

 

وأكد السفير محمد الشناوي على عمق العلاقات المصرية المجرية والمستوى المتميز الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة، مُعرباً عن التطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذا بحث سبل فتح مجالات جديدة من التعاون بما يتناسب مع حجم العلاقة التاريخية الراسخة بين الشعبين المصري والمجري.

 

من جانبه، أكد الرئيس المجري على عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والمجر، وأعرب عن تقديره للمستوي المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وكذا للتنسيق المُستمر بين قيادتيّ البلدين.

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مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية مصر العربية محمد الشناوي محمد ابراهيم عبد الفتاح السيسي سفير جمهورية مصر السفير محمد الشناوي

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