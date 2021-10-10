بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مشروع صرف صحي قرية السعدية بأبو حماد

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع صرف صحي قرية السعدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد والمقام بتكلفة 19 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة لها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس عصام عبد الحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة الي انه يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 15.5 كم وخطوط طرد بطول 3.85 كم لخدمة قرية السعدية ومعهد ضباط صف المعلمين ولتحقيق الاستفادة لعدد 10500 نسمة.

تفقد المحافظ أقسام المحطة للتأكد من جاهزيتها لدخول الخدمة ليعطي إشارة بدء التشغيل الفعلي للمحطة وتحقيق الاستفادة منها بما يعود بالنفع والفائدة علي أهالي القرية والقري المجاورة لها.

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليارا و407 ملايين جنيه والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و وجيه سعدون رئيس مركز ومدينه أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النواب وأهالي القرية.