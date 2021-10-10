عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 19 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح مشروع صرف صحي قرية السعدية بأبو حماد

محافظ الشرقية يفتتح
محافظ الشرقية يفتتح

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مشروع صرف صحي قرية السعدية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو حماد والمقام بتكلفة 19 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم لأهالي القرية والقرى المجاورة لها وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

 

مياه الشرقية تنظم دورة تدريبية لتنمية مهارات العنصر البشري

استمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس عصام عبد الحميد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة الي انه يتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول 15.5 كم وخطوط طرد بطول 3.85 كم لخدمة قرية السعدية ومعهد ضباط صف المعلمين ولتحقيق الاستفادة لعدد 10500 نسمة.

 

تفقد المحافظ أقسام المحطة  للتأكد من جاهزيتها لدخول الخدمة ليعطي إشارة بدء التشغيل الفعلي للمحطة وتحقيق الاستفادة منها بما يعود بالنفع والفائدة علي أهالي القرية والقري المجاورة لها.

 

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ  12 مليارا و407 ملايين جنيه والتي تشمل إقامة 32 محطة معالجة و209 محطات رفع بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

 

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية و وجيه سعدون رئيس مركز ومدينه أبو حماد وعدد من أعضاء مجلس النواب وأهالي القرية.

الشرقية الصحة صرف صحي مجلس النواب مياة الشرب حياة كريمة محافظ الشرقية الصرف الصحى

ترشيحاتنا

الأردن.. ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

نشرة المنوعات.. حكاية أصغر جدة عمرها 33 سنة.. وفتاة ترقص بجنون أمام ATM بعد نزول المرتب

نيمار يفجر مفاجأة صادمة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم

زيادة المنح التعليمية.. الرئيس السيسي يعلن تدشين مشروعات جديدة في جنوب السودان

سفير مصر بـ سول:هيواندي روتام تتطلع للمشاركة بمراحل العمل القادمة للعاصمة الإدارية..صور

موجه لوزير التعليم.. طلب إحاطة بسبب فتح باب التطوع للمدرسين في سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

اﻟﻤﺰﻳﺪ