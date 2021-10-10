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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موجه لوزير التعليم.. طلب إحاطة بسبب فتح باب التطوع للمدرسين في سوهاج

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التعليم

تقدم اليوم النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا /طما / جهينة بسوهاج  بطلب احاطة ضد الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم بشأن طريقة سد العجز في هيئة التدريس في الادارات التعليمية المختلفة.

 

وأشار سالم فى طلب الإحاطة الي انه رغم  صدور الكتاب الوزاري  الدوري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١  والخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة والاستعانة بالمؤهلات العليا التربوية (مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلومة تربوية)  للعمل بالمدارس نظير أجر عن الحصة الواحدة قيمته ٢٠ جنيها، إلا أنه تم الإعلان بمختلف الادرات التعليمية بمحافظة سوهاج عن سد العجز في التخصصات المختلفة عن طريق التطوع وبدون اجر وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر والخاص بمنح أجر عن الحصة الواحدة ٢٠ جنيها.

 

وأضاف سالم ان مديرية التربية والتعليم بسوهاج  بدأت بالفعل الحصول على طلبات التطوع وهو الأمر المخالف للقرار الخاص بالعمل مقابل اجر بالحصة.

 

وأوضح سالم انه رغم ان هناك عجزا كبيرا في المدرسين ورغم سابقة قيام الوزارة بتنظيم مسابقة تم من خلالها اختيار ٣٦ الف مدرس وتدريبهم وتوزيعهم علي المدارس واشتغلوا فعليا بالمدارس عدة شهور ، إلا أن الوزارة لم تستعن بهم مرة أخري حتي الآن واصدرت قرارات جديدة للعمل بالأجر مقابل الحصة أو بالتطوع مما يدل علي التخبط الشديد لدى الوزارة في التعامل مع هذا الملف.

طلب احاطة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم هيئه التدريس المدرسين

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