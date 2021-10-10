منها تحويل المسار.. ماجد زيتون يكشف أفضل طرق لعلاج السمنة

كشف الدكتور ماجد زيتون، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عن أفضل 3 طرق لعلاج السمنة خلال عام 2021.

وأضاف “زيتون”، في حواره مع الإعلامية ماري نعيم ببرنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة “صدى البلد 2“، ”طرق علاج السمنة ثلاثة منها: تكميم المعدة، تحويل مسار المعدة، وقلة الطعام”.

ولفت استشاري السمنة إلى أنه يقوم بكتابة أنظمة غذائية متنوعة لكافة أنواع السمنة التي يراها في المرضى، وذلك من أجل فقدان الوزن بفعالية، معقبا "أقوم ببناء حالة من الثقة بيني وبين مريض السمنة ويكون لدي ثقة كاملة من أجل فقدان الوزن لأي مريض سمنة".

وتابع "لا أطلب من مريض السمنة ممارسة الرياضة، لأنني أتعامل مع أوزان كبيرة تصل لـ 200كيلو جرام واتبع نظاما غذائيا وكورس تخسيس معين لفقدان الوزن".

وأكد "لا أتاجر بالعلم الذي املكه ولدي أنظمة وبروتوكولات كثيرة من الأنظمة الغذائية، والأنظمة الغذائية التي أضعها تحد من تناول المريض للسكريات والنشويات وتسد الشهية بشكل كبير".