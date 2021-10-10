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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استنوني النهارده.. رانيا منصور تروج لمسلسل السيدة زينب

رانيا منصور
رانيا منصور

روجت الفنانة رانيا منصور لـ أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "السيدة زينب" الذي يذاع مساء اليوم علي قناة المحور في تمام الساعة السابعة مساء. 


ونشرت رانيا منصور صور لها عبر حسابها علي "انستجرام" وعلقت قائلة: "استنونى النهارده على شاشة قناه المحور الساعة ٧ مساء فى دور "ليلى".


مسلسل السيدة زينب

يواصل فريق عمل مسلسل "السيدة زينب"، الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر، تصوير العمل على قدم وساق، وبشكل شبه يومي، وانتهى فريق المسلسل من 80% من مشاهد العمل.


ويكثف المخرج محمد النقلي حاليًا ساعات التصوير ودخل معسكرا مغلقا بصناع العمل سعيًا منه لإنهاء الحلقات الأولى بالكامل وتسليمها للقناة العارضة له. 

مسلسل "السيدة زينب" بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عزالعرب، حسام داغر، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل، تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا في تلك المنطقة في إطار اجتماعي.

الفنانة رانيا منصور السيدة زينب قناة المحور مسلسل السيدة زينب صناع العمل الفنانة سوسن بدر

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