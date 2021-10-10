عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالسجن والغرامة.. مشروع قانون جديد يعاقب الصيدلي على "صرف الدواء بدون روشتة"

صيدلية
صيدلية

أعلنت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقديمها مشروع قانون جديد للصيادلة يهدف لتنظيم وضبط دور الصيدلي داخل الصيدلية وتوقيعات عقوبات على مخالفي القانون.

 

وأكدت “سالم” في تصريح لـ"صدي البلد"، أن مصر تشهد حالة من الفوضى بشأن صرف الادوية الخاصة بعلاج المرضى؛ بسبب كون الصيدلي يصرف الأدوية بدون روشتة من الطبيب، معتمدا علي التجربة، دون الدراسة التي تعمق فيها الطبيب المختص، بالإضافة إلى صرف بدائل أخرى عن الادوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض.

بعد فوضى صرف الأدوية.. النواب يناقش تعديلات قانون الصيادلة

وأضافت عضو مجلس النواب، أن معظم الصيادلة أيضا يقومون بمخالفات جسيمة ابرزها فتح صيدلية والحصول علي ترخيص بشأنها دون البقاء بها بمعني ان الأغلبية العظمة يعتمدون علي اشخاص بعيدين عن مجال الصيدلة او الطب نهائيا ويجعلونهم يستقبلون المرضى ويصرفون روشتات وأدوية ولا يعلمون شيئا عن الادوية سوى كونهم يعرفون القراءة والكتابة.

مشروع قانون جديد تحت قبة البرلمان ينهى ازمة صرف الادوية بدون روشتة

 

وأكدت النائبة ايضا أن مشروع القانون الجديد الخاص بالصيادلة سيتضمن عقوبات متدرجة تبدأ بالإنذار وتنتهي بالسجن والغرامة حال تكرار المخالفة، قائلة :"معظم الدول الخارجية لا يوجد بها هذه المخالفات نهائيا، ومشروع القانون الجديد سيقضى على هذه الفوضى".

دور الصيدلي الصيدلية الادوية بدون روشتة الطبيب المختص الأدوية مجلس النواب النائبة سمر سالم

ترشيحاتنا

أول تعليق من سوريا على محادثات إيران والسعودية

"جابولهم ديسكات".. فَرْش فصل مدرسة الخانكة بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض

نقابة الموسيقيين: قرار إيقاف حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه

أول تعليق من كرستيانو رونالدو بعد تحطيم رقم سيرجيو راموس

أبرزها السرطان.. أسباب غير متوقعة لـ تورم الرقبة

بالسجن والغرامة.. مشروع قانون جديد يعاقب الصيدلي على "صرف الدواء بدون روشتة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

وزير التعليم: استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

تعدى عليها جنسيا بجوار المقابر.. المشدد 10 سنوات لمتهم خطف فتاة معاقة بالشرقية

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ