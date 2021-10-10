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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. شرطة دبي تضبط نصف طن كوكايين بقيمة 136 مليون دولار

صدى البلد

أعلنت حكومة دبي عن نجاح شرطة الإمارة في ضبط 500 كيلوغرام من مخدر الكوكايين تُقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون درهم (136 مليون دولار).

 

وأضافت الحكومة في بيان نشره المركز الإعلامي لحكومة دبي أن "تشكيلا عصابيا دوليا قام بإدخال كمية كبيرة من مخدر الكوكايين عن طريق أحد أفراد العصابة من جنسية شرق أوسطية متواجد في الدولة، عبر أحد المنافذ البحرية ومخبأة بحاوية، بهدف الاتجار والترويج".

 

وتابعت: "فور تلقي الشرطة المعلومة عن العصابة، شكلوا فريق عمل متخصصا لهذه العملية، وشرعوا في مراقبة المتهم إلى حين إرسال شحنة المخدرات له، ليقوم لاحقا بنقلها إلى إحدى إمارات الدولة وتخزينها في مستودع".

 

وبتحديد ساعة الصفر، داهمت الشرطة مكان المتهم وضبطته وبحوزته المخدرات، وأقر بحيازته للمخدرات، وهو من أصحاب السوابق في بلده، وتمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وفق بيان الحكومة.

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