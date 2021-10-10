من أجل التوعية بـ 4 قضايا أساسية|التضامن تطلق «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة «بالوعي… مصر بتتغير للأفضل» بمحافظة بني سويف في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، في حضور الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف، وآية القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووفد من مؤسسة "حياة كريمة".

الحملة تستهدف قرى حياة كريمة

وتستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ستركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، هذا بالاضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمين على الحملة على الأسباب الرئيسية لـ العزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز تشمل عدد كبير من السيدات في سن الإنجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بانطلاق سلسلة الحملات من محافظات الوجه البحري، بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة، وجمعية "تواصل" وجمعية "راعي مصر"، مؤكدة أنها تؤمن بقوة المجتمع المدني في التواصل مع المجتمع والتأثير عليه بالإيجاب، بالإضافة إلى مساهماته في إتاحة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية جنبا الى جنب مع الحكومة، وواثقة أن قضايا التنمية تشكل أولوية له بلا منازع.

القباج تشكر رئيس الجمهورية

ووجهت القباج الشكر لرئيس الجمهورية الذي يحرص على الارتقاء بالمجتمع والمواطن المصري، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أكبر مبادرة على مستوى العالم وتكلفتها تقترب من ٨٠٠ مليار جنيه، فـ الدولة تعمل على أكثر من محور للارتقاء بالمرافق والخدمات بالريف المصري، ومشددة على أن برنامج "وعي" وتحسين السلوكيات ما هو الا مكمل لعملية البناء بما يضمن توظيف الخدمات التي تقوم الدولة بتحسينها لخدمة الإنسان والاستثمار في الأجيال القادمة.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك قضايا عديدة تعمل الوزارة على كفاية تقديمها، ومنها خدمات قوافل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية، وخدمات إتاحة أصول إنتاجية وإقراض ميسر من ١٠-٢٠ ألف جنيه مقرض ميسر لتشجيع المرأة الريفية على العمل، وخدمات التغذية والتطعيمات والاكتشاف المبكر للإعاقة للأطفال بالحضانات.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف عن سعادته بإطلاق الحملة، لا سيما وأنها تتناول عددا من المحاور الهامة التي تشمل الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادي للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا والموضوعات المجتمعية من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، لزيادة الوعي بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التى تتعلق بحياة واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، وبما يتواكب مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، بالتوازى مع جهودها لبناء الشخصية المصرية فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

تعظيم دور المرأة في شتى المجالات

وأشار إلى أن المحافظة قد نفذت خطوات عملية وجادة لدعم وتعظيم دور المرأة في شتى المجالات، باعتبارها شريكاً أساسياً وركيزة داعمة لجهود تحقيق التنمية المنشودة، ، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من المجالس القومية للمرأة والسكان ووزارات الصحة والتضامن والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة والكنيسة وغيرها من الجهات ذات الصلة

وأوضح المحافظ أن الحملة تكتسب أهميتها من كون الإنسان هو العنصر المهم فى هذا التطوير،إذ تمثل التنمية البشرية الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بكافة أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل على زيادة الخيارات المتوفرة للأفراد، من توفير حياة صحية بعيدة عن الأمراض، زيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التى تساهم فى توفير سبل العيش الكريم ، تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري.

وقالت آية القماري رئيس مجلس الأمناء مؤسسة "حياة كريمة" إن مؤسسة حياة كريمة تتشرف بأن تشهد اليوم انطلاق حملة « بالوعى مصر بتتغير للأفضل» في قرى "حياة كريمة بالوجه القبلي بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار البروتوكول المبرم بين الوزارة والمؤسسة في يوليو ٢٠٢١.

وأضافت أن هذه المبادرة جاءت لتثمن أهمية تنمية الوعي في بناء الإنسان والذي يمثل أساس مبادرة حياة كريمة، والتي تأتي إيمانًا بأهمية تنمية الوعى في بناء الإنسان المصري وفي نهضة الوطن وذلك بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وأوضحت أن المرحلة الأولى لحملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" تأتي في قرى حياة كريمة بأربعة محافظات، كما تتضمن المبادرة تقديم العديد من الخدمات تتمثل في حملات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والقوافل العلاجية، والتمكين الاقتصادي لأهالي القرى، وحملات توعوية متعددة لتعزيز الوعي لدى المجتمع.

القضايا التي تواجه المجتمع

وشهدت القباج خلال الزيارة عرض مسرحي بعنوان " اسطبل عنتر" قدمته جمعية تواصل، حيث يتناول القضايا التي تواجه المجتمع ويطرح سبل حلها ، وذلك في إطار حملة « بالوعى مصر بتتغير للأفضل»، كما تفقدت نماذج محاكاة لبرامج ٢ كفاية، التمكين الاقتصادي، الحضانات، ولا للزواج المبكر.

وشهدت القباج خلال الزيارة عرض مسرحي تثقيفي وترفيهي قدمه شباب جمعية "تواصل"، وقد تناول القضايا المرجو توعية المجتمع بها ويطرح سبل بسيطة لحل تلك القضايا.

كما تفقدت الوزيرة نماذج محاكاة لبرامج ٢ كفاية، التمكين الاقتصادي "فرصة"، الحضانات، والتوعية بأضرار للزواج المبكر وفتح المجال لتعليم الفتيات.

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة