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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه الفيوم: حملة توعية للتعريف بمبادرة حياة كريمة بقرية "حنا حبيب" بمركز يوسف الصديق

صدى البلد

أعلن اللواء حسن عبدالغنى القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن إدارة التوعية والإعلام قامت بتنفيذ حملة توعية للتعريف بمبادرة حياة كريمة وذلك بقرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق بمشاركة إدارة المشاركة المجتمعية وإدارة العلاقات العامة.

أضاف أن حملة التوعية تمت بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية داخل القرية من أجل تحقيق أعلى معدل وعى بالمشاريع التى يتم تنفيذها من جانب الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالريف المصرى وتوفير حياة كريمة للمواطنين حيث تم تنفيذ عدد 2 ندوة وعدد 2 ورشة تعليم مبادئ السباكة الداخلية المنزلية الخفيفة للسيدات المترددات على القافلة الطبية و توعيتهم بأهمية مياه الشرب وتعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل القرية هذا بجانب تنفيذ حملات طرق أبواب واستطلاعات رأى ومسح ميدانى داخل القرية بهدف التعرف على احتياجات المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من قبل الشركة في مجال مياه الشرب والصرف الصحى وتعريفهم بمبادرة حياة كريمة. 

وأشار اللواء حسن عبدالغنى أنه تم تنفيذ عدة لقاءات مجتمعية مع الأهالى وذلك بهدف تعريفهم بمبادرة حياه كريمة والمجهودات التى تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات داخل الريف المصري والتى تتضمن حياة كريمة لكل مواطن.

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