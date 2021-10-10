14 أكتوبر.. الحكم على المتهم بهتك عرض طفلة الطالبية

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، محاكمة ترزي حريمي متهم بالتحرش بطفلة وهتك عرضها في الطالبية، لجلسة ١٤ أكتوبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو الوفا، وعضوية المستشار وليد عبد المعاطي عبد الخالق، والمستشار بسام فاروق عنتر، وأمانة سر أيمن محمد عثمان، محمد عوض محمد.

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة حبس ترزى متهم بالتحرش بطفلة داخل عقار ببولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود البلاغ الذي يحمل رقم 1201 لسنة 2021 قسم شرطة بولاق الدكرور، واستمعت جهات التحقيقات لأقوال الطفلة التى تبلغ من العمر ١١ عاما المجنى عليها وقالت: إن المتهم فاجأها أمام منزلها بأنه يريد الصعود لأحد أصدقائه داخل العقار وطلب منها ان تدله على الشقة الخاصة بصديقه بذات العقار الذي تقطن به، وأنه حينما دخل إلى العقار عرض عليها الذهاب معه لشراء بعض الحلوى لكنها رفضت، وحينها بدأ المتهم في لمس بعض مناطق جسدها وتملك منها عنوة عنها لكن الطفلة ظلت تقاومه بالضرب حتى فلتت من بين يديه.

كما استمعت جهات التحقيقات لأقوال والد الطفلة والذي قال إن ابنته اخبرته بعد عودتها للمنزل، بأن ان الأشخاص التقاها واخبرها انه يريد الصعود لأحد أصدقائه بالاعلى وعلى اثر ذلك سمحت له ابنتى بالصعود معها وانتهز المتهم ذلك وتحرش بها، بينما أنكر الترزى المتهم بالتحرش بالطفلة "نورا" جميع الاتهامات الموجهة اليه بالتحرش بالطفلة، وقال إنه حاول حمايتها من كلب كان يتتبعها "كنت بحميها من الكلاب"، وأنه تتبعها للاطمئنان أنها دخلت إلى منزلها بأمان، قائلا: "بحبها زى بنتي".

تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه "مصطفى. ط"، يبلغ من العمر 47 عاما، ومتزوج ولديه 3 أبناء، وعمل في أكثر من مهنة منها "شيف" في مطعم، وترزي حريمي ومقيم منذ فترة قريبة بمساكن كفر طهرمس بمنطقة بولاق الدكرور.

