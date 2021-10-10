تعرف على قائمة المكرمين في احتفالية الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر

اقام النادي الأهلي اليوم "الأحد" احتفالية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، واللواء أركان حرب خالد شكري درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما حضر الاحتفالية العميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد حزين وكيل أول الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

بدأت الاحتفالية بإقامة مباراة استعراضية لنجوم الأهلي القدامى على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وأعقبها احتفالية كبيرة شهدت تكريم العديد من أبطال نصر أكتوبر.

وضمت قائمة الشخصيات التي تم تكريمها خلال الاحتفالية كلا من: الدكتور تيمور مصطفى عبد القادر، والنقيب محمد طاهر السيد عمر، والنقيب يحيى محمد محمود سامي، والرائد كمال صابر، والعقيد عمرو سيد عبد الحميد، والعقيد عزت محمد عطية، والعميد محمد سامح أحمد عبد الرحمن، والعميد إيهاب نجيب الببلاوي، والعميد أ.ح محمد طارق محمد جويلي، واللواء شفيق أحمد شوقى، واللواء محمد هاشم، واللواء محمد حلمي، واللواء محمد سعد محمد عبد الحميد، واللواء إبراهيم رزق، واللواء مصطفى مختار، واللواء سامح أمين عجلان، واللواء أشرف زكي، واللواء هارون أبو سحلي، واللواء محسن فؤاد، واللواء حسن يسري خليل، واللواء محمد عفيفي، واللواء فوزي فتوح، واللواء محمد رشاد رمزي، واللواء محسن محمد الشوربجي، واللواء حمدى موسى، واللواء أحمد هنداوي، واللواء محمد عزت رزق، واللواء محمود أحمد محرم، واللواء منير لبيب عويضة، واللواء حسني منصور عبد السميع، واللواء محسن محمد شعيب، واللواء طبيب زكريا الراعي سليمان، واللواء الدكتور سعيد منصور بهلول، واللواء محمد فهمي السيد المشالي، واللواء عثمان عبد الغني، واللواء أ.ح مجدي أحمد شحاتة، واللواء أ.ح محمد عبد الله السيد الشهاوي، واللواء أ.ح سامي صادق.