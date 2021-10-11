دعاء تسهيل طريق السفر.. كلمات مستجابة لتحقيق السلامة

دعاء تسهيل طريق السفر .. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ: «سُبْحَانَ الذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» رواه مسلم. وفي السطور القادمة دعاء تسهيل طريق السفر.

دعاء تسهيل طريق السفر

دعاء تسهيل طريق السفر .. يوكل المسلم المسافر أمره لله لأنه لا يضمن الطريق الذي يسافر فيه، ومعنى "سبحان الذى سخر لنا هذا" أى ما كنا نطيق هذا السفر لولا أنت الذي سخر لنا حتى نتحكم فيه وتحمله ، وقوله "وإنا إلى ربنا لمنقلبون" بعض الناس تخاف منه، وحقيقة حياة الإنسان مصيرها العودة إلى الله تعالى مهما حدث من حادثة لوسيلة السفر أو غيره، وكذلك ننقلب فى كلامنا ودعائنا إلى الله ، وكان ابن عمر - رضي الله تعالى عنه- يقول للرجل إذا أراد سفرًا: أن ادنُ مني أودعك كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يودعنا فيقول:« أستودع اللَّه دينَك وأمانتك وخواتيم عملك، وجاء أيضًا عن أبي هريرة - رضي الله تعافلى عنه- أن رجلًا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، فلما أن ولي الرجل قال: « اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر»، وعن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إني أريد سفرًا فزودني، قال: زوَّدك الله التقوى.

دعاء للمسافر

إذا ودع أهله، أو ودعه أهله أن يدعوا له، ويدعو هو لهم، ومن هذه الأدعية:دعاء المسافر لأهله: (استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه).دعاء توديع المسافر وتوصيته: (استودع اللَّه دينَك وأمانتك وخواتيم عملك)(اللهم اطو له البعد وهون عليه السفر).زوَّدَكَ اللهُ التقوى ، وغفر ذنبَكَ ، ويَسَّرَ لكَ الخيرَ حيثُمَا كنتَ).أدعية أخرى للسفر هناك أدعية جميلة منتشرة متعلقة بالسفر والمسافر جمعت من أبواب الخير ومنها: اللَّهُمَّ بِكَ أسْتَعِينُ، وَعَلَيْكَ أتَوَكَّلُ، اللَّهُمَّ ذَلِّلْ لي صعُوبَةَ أمْرِي، وَسَهِّلْ عَليَّ مَشَقَّةَ سَفَرِي، وَارْزُقْنِي مِنَ الخَيْرِ أكْثَرَ مِمَّا أطْلُبُ، وَاصْرِفْ عَنِّي كُلَّ شَرٍّ، رَبّ اشْرَحْ لي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أمْرِي، اللَّهُمَّ إني أسْتَحْفِظُكَ وأسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَدِينِي وأهْلِي وأقارِبي وكُلَّ ما أنْعَمْتَ عَليَّ وَعَليْهِمْ بِهِ مِنْ آخِرَةٍ وَدُنْيا، فاحْفَظْنَا أجمعَينَ مِنْ كُلّ سُوءٍ يا كَرِيمُ. اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُمَّ اكْفني ما هَمَّني وَمَا لا أَهْتَمُّ لَهُ، اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى، وَاغْفِرْ لي ذَنْبِي، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أيْنَمَا تَوَجَّهْتُ.

دعاء المقيم للمسافر

أستودع الله دينك وأمانتك، وخواتيم عملك. زوَّدك الله التقوى، وغفر ذْنبك ويسَّر لك الخير حيث ما كنت. دعاء المسافر للمقيم: "أستودعُكَ الله الذي لا تضيع ودائعه". التكبير والتسبيح في سير السفر: قال جابر رضي الله عنه: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبّحنا". أذكار المسافر إذا أسحر: "سَمعَ سَامعً بحمد الله وحُسنِ بلائه علينا، ربنا صاحبنا، وأفضِل علينا عائذاً بالله من النار". الدعاء إذا نزل منزلاً في سفر أو غيره "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق". ذكر الرجوع من السفر: "يكبّر على كلّ شرف ثلاث تكبيرات ثمّ يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ، لهُ الملك، ولهُ الحمدُ وهو على كلّ شيءٍ قدير، آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده". دعاء الركوب: "بسم الله الحمد لله.. (سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ) الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت". الدعاء إذا تعسّر المركوبّ "بسم الله."

دعاء السفر للعمل

يستحب لـ المسافر للعمل أن يدعو دعاء السفر الوارد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهذا الدعاء دعاء السفر لكل من أراد السفر سواء كان السفر للعمل أو السفر للحج، ويقول المسافر للعمل «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألُكَ في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» (رواه مسلم).