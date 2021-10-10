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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيسا تطوير الطلاب الوفدين ومنطقة القاهرة يتفقدان معهد الدكتور طلعت السيد

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي

تفقدت اليوم الدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر، والدكتور حسن خليل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، معهد الدكتور طلعت السيد بمدينة نصر، للتأكد من جاهزيته لاستقبال طلاب معهد البعوث الإسلامية في أول أيام العام الدراسي الجديد، ومدى توافر الوسائل التعليمة المناسبة لدراسة الطلاب الوافدين بالأزهر.

 

وقالت رئيس تطوير الطلاب الوافدين، إنها تسعي جاهدة أن تحقق كل سبل الراحة وتوفير بيئة تعليمة مناسبة للطلاب الوافدين ضيوف مصر الكرام، من خلال التعاون مع جميع قطاعات الأزهر، هذا التعاون الذي أحدث طفرة واضحة في منظومة تعليم الوافدين بالأزهر الشريف.

 

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ومن جانبه، أعرب الدكتور حسن خليل، أنه على استعداد تام لتوفير الإمكانات المتاحة لديه في منطقة القاهرة الأزهرية؛ لخدمة المنظومة التعليمة للوافدين، مشيرًا إلى أن من قطع هذه المسافات الكبيرة لطلب العلم، لحقه علينا أن نسهر ونبذل الجهد لتلبية كل ما من شأنه أن يسهل في تحقيق العلم لديهم، وهذا ما تعلمناه من أئمتنا الأفاضل في الأزهر الشريف.

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