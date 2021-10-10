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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: ضبط ألفين و800 حالة تهرب ضريبي بإجمالي 1.25 مليار جنيه

صدى البلد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه  في 30 يونيو القبل سيتم السيطرة رسميا بفضل الميكنة علي التعاملات التجارية.

وتابع محمد معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" باختصار نسعى إلى تحويل العدالة الضريبية، عبر ميكنة إجراءات التحصيل، لافتا إلى ضبط ألفين و800 حالة تهرب ضريبي بإجمالي 1.25 مليار جنيه.

وأشار محمد معيط إلي أن الاقتصاديات تقاس بقوة صلابتها خلال الأزمة، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري نجح بفضل الإصلاح الاقتصادي، في العبور بآمان من جائحة كورونا.

ونوه إلي أن مصر تعد من أكبر مستوردي القمح علي مستوي العالم،  إضافة إلى استيرادها غاز البوتاجاز وزيت الطعام، وبالتالي ستتأثر بتغير الأسعار العالمية، خاصة في ظل زيادة أسعار الشحن.

الإقتصاد المصرى الإعلامي أحمد موسى جائحة كورونا 30 يونيو وزير المالية على مسئوليتي

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