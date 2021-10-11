بهادر يحتفل بوجود اسمه رسميا في موسوعة جينيس.. فيديو

قال اللاعب عز الدين بهادر، أكبر لاعب كرة قدم في العالم، إن أي شخص يمكنه أن يلعب كرة القدم طوال حياته، وليس هناك سنًّا أو سبب للتوقف، مؤكدا أن الرياضة بالنسبة له عادة يومية.

وأضاف عز الدين بهادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة " المذاع على القناة "الأولى"، أن أي شخص يحب الرياضة؛ يمكنه أن يمارسها طوال حياته، مؤكدا أنه يحب الرياضة جدا، وأولاده كذلك الأمر، مؤكدا أن أي مكان يذهب إليه؛ يمارس فيه الرياضة، للحفاظ على لياقته، بالإضافة لتناول وجبات غذائية سليمة.

وأوضح عز الدين، أن إصراري على دخول موسوعة جينيس، بدأ عندما تحديت ابني مع فريق من أصدقائه، للعب ماتش كورة، وبعدها بدأ التمرينات، وأعجبت كثيرا بالتدريب، وواظبت على ذلك، وقرأت عن أكبر اللاعبين في الموسوعة، وبعدها تواصلت معهم، ووافقوا؛ بعد إرسال فيديو لهم وأنا أمارس الرياضة.

