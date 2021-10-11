عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بهادر يحتفل بوجود اسمه رسميا في موسوعة جينيس.. فيديو

عز الدين بهادر
عز الدين بهادر

قال اللاعب عز الدين بهادر، أكبر لاعب كرة قدم في العالم، إن أي شخص يمكنه أن يلعب كرة القدم طوال حياته، وليس هناك سنًّا أو سبب للتوقف، مؤكدا أن الرياضة بالنسبة له عادة يومية.

 

وأضاف عز الدين بهادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة " المذاع على القناة "الأولى"، أن أي شخص يحب الرياضة؛ يمكنه أن يمارسها طوال حياته، مؤكدا أنه يحب الرياضة جدا، وأولاده كذلك الأمر، مؤكدا أن أي مكان يذهب إليه؛ يمارس فيه الرياضة، للحفاظ على لياقته، بالإضافة لتناول وجبات غذائية سليمة.

 

وأوضح عز الدين، أن إصراري على دخول موسوعة جينيس، بدأ عندما تحديت ابني مع فريق من أصدقائه، للعب ماتش كورة، وبعدها بدأ التمرينات، وأعجبت كثيرا بالتدريب، وواظبت على ذلك، وقرأت عن أكبر اللاعبين في الموسوعة، وبعدها تواصلت معهم، ووافقوا؛ بعد إرسال فيديو لهم وأنا أمارس الرياضة.
 

ممارسة الرياضة لاعب كرة قدم موسوعة جينيس كرة القدم الأعب عز الدين بهادر الرياضة

ترشيحاتنا

التعدي على شاب سوهاجي وقطع يديه في ليبيا| تفاصيل مأساوية

في عيد ميلاده.. قصة غناء عمرو دياب أمام محافظ بور سعيد

تطور جديد في سيطرة الصين على فيروس كورونا

دعاء لحفظ الجنين في الرحم.. سريع ومستجاب تعرف عليه

نداء عاجل من الخارجية الأمريكية إلى رعاياها بالعاصمة الأفغانية كابول

هل سأقابل أهلي وأجدادي الذين لم أرهم بعد الموت؟ الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

صورة متداولة.. سهير رمزى تكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابتها بالبهاق

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الإحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

اﻟﻤﺰﻳﺪ