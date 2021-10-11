القصة الكاملة في سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل في مياه النيل.. 15 غطاسا وضفادع بشرية و10 لنشات و كراكة عملاقة للبحث عن الضحايا

سقوط سيارة ميكروباص في مياه النيل بالساحل

الدفع بـ كراكة عملاقة ولنشات صغيرة ومراكب صيد

مازالت شرطة المسطحات المائية تواصل البحث عن سيارة الميكروباص التي اخترقت السور الحديدي لكوبري الساحل وسقطت في مياه نهر النيل.

واستعانت شرطة المسطحات المائية في بداية الامر بفرق بحث ضخمة لتكثيف عمليات البحث عن السيارة الغارقة، ويشارك أكثر من 15 غطاس من رجال الضفادع البشرية بجانب ١٠ لنشات للبحث عن السيارة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكشف مصدر أمني، أنه تم الدفع بكراكة عملاقة ولنشات صغيرة ومراكب صيد أيضا للمشاركة في البحث عن السيارة المفقودة، وانتشال الضحايا.

البداية عندما تلقت إدارة مرور الجيزة إخطارا بسقوط سيارة مسرعة اخترقت سور كوبرى الساحل لتسقط غارقة في مياه النيل.

وانتقلت أجهزة الأمن، وكثف رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري من جهودهم لسرعة انتشال الأشخاص الموجودين داخل السيارة ورفع السيارة من مياه النيل.

وكشفت المعاينة الأولية عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، واصطدمت السيارة بالسور الحديدي، وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يكثف رجال شرطة المسطحات جهودهم لسرعة إنقاذ أشخاص سقطت بهم سيارتهم داخل نهر النيل أعلى كوبرى الساحل .

فيما تجمع المارة أعلى الكوبرى غير مصدقين ما حدث ، حيث استمع رجال المباحث لروايتهم ، وجار تحرير محضر والعرض على النيابة .