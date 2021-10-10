مصر تبوح بكنوزها.. اكتشاف رؤوس كباش جديدة في الأقصر

قال الدكتور محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لأثار الوجه القبلي، إن طريق الكباش هو أطول وأكبر طريق فريد من نوعه في مصر والعالم، واسمه الحقيقي طريق المواكب المومياوية الكبرى.

وأضاف محمد عبد البديع خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي قناة "الأولي المصرية" أن طول الطريق 2 كليو و700 متر ويحتوي علي 59 تمثالا، مؤكدا أنه أثناء الأعمال في الطريق تم اكتشاف 3 أنواع من تماثيل الكباش، الأول كبش كامل والاكتشاف الثاني رأس كبش مع جسم أسد والثالث رأس آدمي علي جسد أسد، ويسمي أبو الهول.

وأوضح محمد عبد البديع، أن هذه التماثيل ارتفاعاها أكثر من 3 أمتار وطولها لا يقل عن 3 أمتار، وهذا يدل علي ضخامتها، مشيرا إلى اكتشاف 8 رؤوس تماثيل أخرى.