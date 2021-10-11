د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

لقد كان عُرساً ديمقراطياً انتخابياً قوياً و كبيراً لم تشهده النقابة منذ سنوات عديدة حيث ضم أعداداً كبيرة من السادة الأطباء من جميع المراكز.

ضم بين أحضان النقابة حشداً من أطبائها من جميع الأعمار ليشهدوا هذا العرس الانتخابي الرائع بين منافسين أقوياء في مقاعدها فوق و تحت السن ..

و تجد من أتى في البكور قبل سفره و يوم إجازته مع عائلته حتي لا يفوته هذا المشهد ويوثقه بعهد و ميثاق جديد لقلب ينبض بقلب الماضي لمستقبل قوي لماضٍ مجيد ..

و تجد عكاز طبيب متقاعد يصعد سلماً عالياً ليضع بصمته علي هذا العقد الشريف مبتسماً من قلبه ناسياً مشقة الوصول .. فقط لأجل ابنته ليوثق محبته و يشهد أنه أتى فقط إليها لتشهد محبته في قلبه.

و تجد مسافراً من بعيد أتى حاملاً هم المجئ بل هم وهمة التغيير و التطوير في نهاية رحلة أمضاها مع عائلته يسابق الزمن قبل أن ينتهي هذا العرس الانتخابي الرائع ..

و تجد البسمة و الأحضان بين شابات و أمهات طبيبات جميلات أتت مجتمعة علي صوت واحد .. تشهدن هذا اليوم معي لتدعمني بشهادة منهم بشأني عن الجهد الطيب و السيرة الحميدة في الأشهر القليلة الماضية .. لتكن فتاة طبيبة ذات شأن قوي تدعم فتيات طبيبات بين أركان نقابتنا .. تسمع شكوانا و تسامرنا و تنصحنا و تقوي شوكتنا ووجهة تشرفنا لوجه الله محبة تربط بين قلوبنا قبل و بعد لقائها ..

وكان عرساً ديمقراطياً انتخابياً ضم الأحبة من جميع مراكز محافظة كفر الشيخ فاق عدد المشاركين فوق العدد المتوقع بكثير لقوة المرشحين في سباق تنافسي شريف شهدته النقابة و سجلت لحظاته لحظة بلحظة مترابطين متحابين ملتحمين في صف واحد ما قبل و ما بعد اليوم الإنتخابي و الذي انتهي بفرحة الجميع رغم ما سطرته النتيجة فهي سطرت القيادة لفريق عمل متماسك حاملين هم نقابتهم و أطبائها بمخططات قصيرة و طويلة الأجل للتطوير و التغيير للأفضل علي الدوام ..

تحية لكل من المرشحين و جمهور الأطباء القوي رغم افتقادنا لنقيبنا و شيخنا الدكتور عمرو أبو سمرة في هذا العرس لوعكة صحية أصابته قبل فترة قليلة من هذا اليوم نتمني له الشفاء في القريب العاجل .. و هم آخر ألمنا بإصابة طبيب في حادث أثناء مجيئه للانتخاب صباحا فترك الفريق الطبي المختص و صحبه و أساتذة الجامعة علي الفور دار النقابة لتضميد جرحه و غلقه بغرفة العمليات و مواساته و سنده و دعمه أخي الدكتور أحمد فرحات أخصائي جراحة التجميل و الحروق بمستشفي كفر الشيخ العام.

وكانت النتيجة لم أوفق فيها هذه المرة و لكن شعر الجميع بجهدي و انقلبت خسارتي في هذا التنافس المحترم مكسب باحترام و تقدير و حب أساتذتي و إخوتي و زميلاتي .. فأبارك لأساتذتي الدكتور هشام كامل و الدكتور محمد العادولي مقاعد فوق السن بنقابة أطباء كفر الشيخ الفرعية كما أبارك للدكتور صلاح زغلول و الدكتور بسيوني عبد التواب لمقاعد تحت السن .. مبارك لكم أساتذتي و إخوتي الكرام .. و دمتم خير جمع في خدمة هذا الصرح الطبي المميز.