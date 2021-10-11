لهذه الأسباب.. توقفي عن النوم والأنوار مضاءة

مخاطر صحية عديدة تحدث لك عند النوم والأضواء مضائه إليك أبرزها وفقا لموقع Bright Side :

1. يضر بصحتك الإنجابية



وجدت إحدى الدراسات أن التعرض للضوء الصناعي ليلاً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعقم. أجريت التجربة على إناث الفئران. كانت الفئران التي نامت مع الضوء في الليل أكثر عرضة للإصابة بالعقم. يُعتقد أيضًا أن إيقاعات الساعة البيولوجية تؤثر على توقيت عملية الإنجاب لدى النساء.

راقبت دراسة أخرى الممرضات اللائي يعملن في نوبات ليلية وتأثيرات التعرض للضوء ليلا. اتضح أن معظم الممرضات اشتكت من تعطل الدورة الشهرية.

2. مشاكل متعلقة بالقلب.



لا يخفض الميلاتونين درجة حرارة الجسم فحسب ، بل يخفض ضغط الدم أيضًا . إذا كنت تتعرض للضوء في الليل، ولإنتاج الميلاتونين نتيجة لذلك ، يرتفع ضغط الدم لديك . التقلبات المنتظمة ، بدورها ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

3. قد تكتسب وزناً.



يمكن أن يكون الضوء الاصطناعي الزائد في الليل سببًا لبطء عملية التمثيل الغذائي. إلى جانب ذلك ، قد يساهم اضطراب النوم وإيقاعات الساعة البيولوجية في الإصابة بالسمنة.

كشفت دراسة راقبت أكثر من 43000 امرأة أن أولئك الذين ناموا مع التلفزيون لاحظوا زيادة الوزن. حدث التغيير بغض النظر عن نوعية نومهم أو مدته.

4. قد يسبب تغيرات هرمونية.

يساهم الضوء المنبعث من الهواتف الذكية أو أجهزة التلفزيون أو أجهزة الكمبيوتر في نقص الميلاتونين. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تعطيل العمليات البيولوجية الأخرى .

5. قد تعاني من الاكتئاب:



التعرض للضوء ليلا يزيد من خطر الاكتئاب. بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يؤدي اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية إلى تفاقم أعراض الاكتئاب الموجودة بالفعل. ومن المثير للاهتمام أن الضوء الأحمر له تأثيرات ضارة أقل في بعض الحالات ، يتم استخدامه حتى لعلاج الكآبة.