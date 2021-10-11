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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور جديد في سيطرة الصين على فيروس كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن جميع الإصابات المسجلة قادمة من الخارج، ولم يسجل إصابات محلية، ولا أي حالات وفاة بالفيروس.

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إضافة إلى ذلك، تم تسجيل ثماني حالات جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 361 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 96423، مع بقاء عدد الوفيات عند 4636.

وأفاد تقرير حكومي أمريكي جديد إن الصين طورت لقاحًا لـ فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” قبل التفشي الرسمي للوباء، وربما تخفي شيئًا كبيرًا.

بعد أن سمع أحد مستشاري الصين للحكومة الأمريكية أقوال  متفرقة بشأن جائحة جديد، نظر في التفاصيل ووجد بعض المعلومات المحيرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الصين كورونا في الصين الصحة العالمية

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