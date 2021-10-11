ممثل شاب فضحه| القصة الكاملة لإتهام شادي خلف بـ التحرش وهتك العرض

حالة كبيرة من الجدل أثيرت على السوشيال ميديا بعد إحالة الممثل شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بفتيات داخل ستوديو ذات (الذي يمتلكه للتدريب على التمثيل).

اتهامات التحرش وهتك العرض لـ شادي خلف

القصة بدأت منذ شهر يونيو الماضي، حينما خرج الممثل الشاب عبد الرحمن مجدي - عبر حسابه على انستجرام، ونشر شهادات لفتيات ذهبن إلى ستوديو ذات للتدريب على التمثيل، لكن تعرضن للتحرش وهتك العرض من خلال شادي خلف (بحسب ما ورد في الشهادات المنشورة).

في المنشور الأول (بتاريخ 25 يونيو الماضي) شارك عبد الرحمن مجدي صور لكتابات من فتيات يكشف وقائع تحرش وهتك عرض متعددة من شادي خلف ، وعلق الأول على هذه الشهادات قائلًا: «و دي شهادات بعض البنات اللي اتعرضت لده و لسة في اكتر و هايتكلموا قريب .. انا بدعمك #كله_هيتعرف».

بعدها تلقى عبد الرحمن مجدي شهادات من فيتات أخريات، ونشر شهادتهن في منشورين إضافيين، بتاريخ 26 و27 يونيو تباعًا، واكتفى عبد الرحمن مجدي بنشر الأحرف الأولى من اسم شادي خلف، إذ كتب: «شهادات بعض ضحايا مدرب التمثيل ش.خ #كله_هيتعرف».

تحويل شادي خلف للجنايات

قررت جهات التحقيق - ليلة أمس الأحد 10 أكتوبر - إحالة الفنان شادي خلف، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

وجهت النيابة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

من هو شادي خلف

اسمه بالكامل هو شادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977 ، و هو ابن الشاعر نبيل خلف ، شارك في العديد من الأفلام و كانت آخر أعماله ، فيلم الثلاثة يشتغلونها ، و من أبرز أعماله 365 يوم سعادة ، الآولة في الغرام ،هي فوضي، كلمني شكرا وحين ميسرة .

كانت بدايته الفنية من خلال فيلم “دم غزال” ، للكاتب وحيد حامد ، و كانت بطولة الفيلم لـ ، منى زكي ، نور الشريف ، صلاح عبدالله ، يسرا ، محمود عبد المغني ، عايدة رياض ، و عمرو عبد الجليل .