من الجونة .. مصطفى حجاج يخطف الأنظار من أحدث ظهور

نشر الفنان مصطفى حجاج صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور و الفيديوهات إنستجرام.

و ظهر مصطفى حجاج في الصورة من الجونة و علق قائلا: “صباحكوا ابيض بإذن الله ”.

ويجتمع، مصطفى حجاج وتامر حسنى فى عمل غنائى جديد بعد اغنية “100 وش” والتى شارك فيها تامر حسنى مع ثالثة من المطربين الشعبيين وهم مصطفى حجاج وأحمد شبية ودياب.

وكان حل مصطفى حجاج، ضيفا على برنامج "أبلة فاهيتا"، المُذاع عبر فضائية "أون إي".

وروى "حجاج"، عن أغرب وأطرف المواقف التي تعرض لها، خلال مشواره الفني، قائلا الموقف كان أثناء حضوره حفل زفاف.

وأوضح أنه والمعازيم فوجئوا بالعريس، يقف في الكوشة ويطلب المايك ليتكلم، ليفاجأ العريس، الحاضرين، قائلا: "طيب يا جماعة إحنا متشكرين ليكوا جدا.. والعروسة طالق طالق طالق".

وتابع: "الفرح انقلب في هذه اللحظة إلى معركة".

وتحدث "حجاج"، عن منطقة روض الفرج وشبرا قائلا: "بيحبوني على أي وضع وأي شكل"، لافتا: "لسه قاعد في روض الفرج ومليش في جو الكمبوند".

وأضاف: "روض الفرج وشبرا أنا متربي فيهم ولازم أشوف أصحابي وأهلي وجيراني كل يوم"، معقبا: "أنا مش بتاع كمبوند والجو ده".