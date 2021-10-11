اتفرج ببلاش .. تردد القناة الناقلة لـ مباراة مصر وليبيا الحاسمة بتصفيات المونديال

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفا ثقيلا علي منافسه ليبيا اليوم علي ملعب بنغازي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم 2022 .

وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 .

تذيع قناة أون تايم سبورت 1 من خلال التردد الجديد 11861 معدل الترميز 27500 مباراة منتخب مصر اليوم أمام نظيره .

ويسعي منتخب مصر بقيادة مدربة كارلوس كيروش لتحقيق الفوز وحسم صدارة ترتيب المجموعة وضمان التأهل بشكل كبير الي نهائيات بطولة كأس العالم 2022 .

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي ليبيا بمباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد سجلة عمر مرموش .

ويحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر الظهور بأفضل شكل ممكن بعد الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها بعد مباراة الفراعنه ضد ليبيا في القاهرة .

وتعول الجماهير علي محمد صلاح نجم منتخب مصر في حصد الثلاث نقاط الهامه في مشوار الفراعنه نحو نهائيات كأس العالم.



ويحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط .

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي ، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف، الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.