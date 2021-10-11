عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتفرج ببلاش .. تردد القناة الناقلة لـ مباراة مصر وليبيا الحاسمة بتصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفا ثقيلا علي منافسه ليبيا اليوم علي ملعب بنغازي ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ بطولة كأس العالم 2022 .

وتقام مباراة منتخب مصر ضد ليبيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1 .
تذيع قناة أون تايم سبورت 1 من خلال التردد الجديد 11861 معدل الترميز 27500 مباراة منتخب مصر اليوم أمام نظيره .

ويسعي منتخب مصر بقيادة مدربة كارلوس كيروش لتحقيق الفوز وحسم صدارة ترتيب المجموعة وضمان التأهل بشكل كبير الي نهائيات بطولة كأس العالم 2022 .

وكان منتخب مصر حقق الفوز علي ليبيا بمباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد سجلة عمر مرموش .

ويحاول محمد صلاح نجم منتخب مصر الظهور بأفضل شكل ممكن بعد الانتقادات الكبيرة التى تعرض لها بعد مباراة الفراعنه ضد ليبيا في القاهرة .

وتعول الجماهير علي محمد صلاح نجم منتخب مصر في حصد الثلاث نقاط الهامه في مشوار الفراعنه نحو نهائيات كأس العالم.
 

تغيير جديد.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة ليبيا الحاسمة

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

ويحتل منتخب مصر المركز الاول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط في حين يحتل منتخب ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط . 

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء المنتخب الليبي ضمن تصفيات كأس العالم.وتضم القائمة 24 لاعبا هم:حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي ، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف، الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي. الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش ، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد. 

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:علي جبر - أحمد توفيق - محمد مجدي قفشة - أحمد ياسر ريان - مصطفي فتحي - محمد شريف - أحمد سمير - مهند لاشين- سام مرسي - كريم حافظ.

 

 

منتخب مصر ليبيا اون تايم سبورت 1 أون تايم سبورت كأس العالم كأس العالم 2022

ترشيحاتنا

الأكثر توفيرا... تويوتا ميراي تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئول أممي التعاون فى تطوير الريف المصري

دوري كرة قدم أبرزها .. جامعة الدلتا التكنولوجية تكشف أنشطة طلابية جديدة|خاص

في اليوم العالمي للفتاة..96٪ من ضحايا الاستغلال الجنسي فتيات ونساء

فيفا يمنع أحد أندية الدوري السعودي من القيد

مع بدء العام |نرصد اجواء تشغيل السبورات الذكية في المدارس الثانوية ..صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك البديل.. كيروش يطيح بعبدالله السعيد من تشكيل المنتخب أمام ليبيا

التعليم تحدد ضوابط تعامل المدارس الخاصة مع الأهالي حال عدم دفع المصروفات

تصل لرعدية.. الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم وغدا

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

قصر ملكي ملاذ للمرضى النفسيين.. حكاية مستشفى العباسية وسر لقب السرايا الصفراء

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

فيديو

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عطيان يكتب: كنَّا غُرباء

د.سونيا أحمد رزق تكتب: أكتوبر الإنتصار

سيد الطاهر يكتب: حقل ظهر.. أيقونة الطاقة فى الجمهورية الجديدة

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ